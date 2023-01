PREFEITURA de Trindade – GO anuncia Concurso público com mais de 300 vagas

A Prefeitura Municipal de Trindade/GO faz saber aos interessados abertura de um novo edital de concurso público cujo objetivo é o provimento de 322 vagas em cargos de níveis fundamental, médio e superior na administração municipal.

Confira abaixo as oportunidades:

Nível fundamental: Motorista de Veículos Pesados (10); Oficial de Obras e Serviços (10); Oficial de Serviços Gerais (30); Agente de Serviços Públicos (10); Auxiliar de Obras e Serviços (20); Auxiliar de Serviços Gerais (40); Motorista de Veículos Leves (10); e Auxiliar Administrativo (30);

Nível superior: Engenheiro Civil (2); Professor P- III (60); Professor de Educação Física (20); Arquiteto (1); Assistente Social (3); e Enfermeiro da Atenção Básica (3).

Haverá ainda, conforme o documento publicado, formação de cadastro reserva, para contratação conforme necessidade da administração. Os salários oferecidos variam entre R$ 1.662,34 a R$ 3.840,38, por carga horária de 30 a 40 horas semanais.

INSCRIÇÃO

Os interessados em concorrer a uma das vagas poderão se inscrever até às 23h59 do dia 23 de fevereiro de 2023, exclusivamente no endereço eletrônico oficial da banca organizadora do Instituto de Desenvolvimento Institucional Brasileiro (IDIB). O valor da inscrição oscila entre R$ 70,00 a R$ 120,00.

PROVAS

Os candidatos serão avaliados mediante provas objetivas (caráter classificatório e eliminatório) com questões distribuídas entre as disciplinas de língua portuguesa conhecimentos gerais e/ou conhecimentos específicos; mais prova de títulos, conforme critérios especificados no edital. As avaliações serão realizadas no dia 19 de março de 2023.

O concurso é válido por 24 meses, a contar da data de homologação do resultado final, prazo este que poderá ser prorrogado uma vez, por igual período, a critério da administração.

Atribuições

AGENTE DE SERVIÇOS PÚBLICOS: Organizar e executar atividades administrativas e de apoio a trabalhos técnicos; Arquivamento de papéis, documentos e processos destinados ao órgão de lotação; Realizar atendimento via telefone ou presencial da repartição, prestando orientações necessárias aos servidores e público em geral; entre outras atividades.

ARQUITETO: Elaborar normas para construções de edificações e loteamentos; Elaborar cronogramas básicos, diagramas e gráficos com vista as estimativas de custos, prazos de implantação, controle físico do andamento, etc; Preparar memorial descritivo de projetos de obras e de serviços, especificações, planilhas, orçamentos e dados técnicos; entre outras atividades.

ASSISTENTE SOCIAL: Executar programas de trabalhos comunitários; Elaborar Projetos específicos nas áreas de Serviço Social de caso ou de grupos; Elaborar projetos de pesquisas visando a implantação de serviços especializados na área de desenvolvimento comunitário; Promover ações, métodos e sistemas para conhecimento da realidade social do indivíduo; entre outras atividades.

Outras atribuições podem ser conferidas no edital abaixo.

EDITAL nº 01/2023

