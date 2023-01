PREFEITURA de Verdelândia – MG promove Processo seletivo

Em Minas Gerais, a Prefeitura Municipal de Verdelândia promove abertura de um novo edital de processo seletivo simplificado cujo objetivo é o preenchimento de 27 vagas nos cargos de agente comunitário de saúde (21 vagas) e agente de combate às endemias (6 vagas).

As lotações serão nas seguintes áreas: ESF Vitória – Área Mista (Área de atuação: Corgão I, Lagoa de Pedra II, Paulo Afonso, Betânia e Lagoinha); ESF Esperança – Zona Rural (Área de atuação: Amargoso, Fazenda Fundinho e Fazenda de Celso); ESF Esperança – Zona RURAL (Área de atuação: Serrania, Amargoso, Volta Grande e Assentamento Nossa Senhora Aparecida); ESF Viva Vida – Área Mista (Área de atuação: Zona Mista – Zona Urbana – Bairro Barreiro do Rio Verde – Zona Rural – Fazenda Magário, Fazenda Alegre, Fazenda Renato, Fazenda Luciana);

ESF Vitória – Área Mista (Área de atuação: Zona Rural – Lagoa de Pedra, Lapa Grande, Assentamento Santa Clara, João Samuel, Assentamento Vitória, Corão II, Fazenda São José, Fazenda Rio Verde, Fazenda Santana, Fazenda Serrana, Assentamento Lagoinha e Fazenda Pinto Coelho); ESF Esperança – Zona Rural (Área de atuação: Bom Jardim, Verde Minas, Sapé e Verde Água); ESF Esperança – Zona Rural (Área de atuação: Nova Esperança, Boa Vista, Assentamento Modelo, Furado Novo, Limeira I e II, Geraldo Polar e Fazenda Santa Fé) e ESF Esperança – Zona Rural (Área de atuação: Mata Nova, Vila Rolandia, Fazenda Bonanza, Assetamento Arapuá, Arapuim e Fazenda Brilho do Sol);

ESF Viva Vida – Área Mista (Área de atuação: Zona Urbana – Bairro Barreiro do Rio Verde); ESF Esperança – Zona Rural (Área de atuação: Agreste, Barreiro Preto, Ressaca e Fazenda Claudiolândia); ESF Viva Vida- Área Mista (Área de atuação: Zona Rural – Vista Alegre, Olhos D´água, Fazenda Paulo Nogueira, Fazenda Brasnica, João Damásio, Murta e Leonardo Madureira); ESF Vitória – Área Mista (Area de atuação: Zona Urbana – Bairro Janaíba e Bairro São Jorge); ESF Saúde Para Todos – Área Mista (Área de atuação: Zona Urbana – Bairro Cachoeirinha); ESF Saúde Para Todos – Área Mista (Área de atuação: Zona Rural – Caitité, União, Boa Sorte).

O salário oferecido será no valor de R$ 2.424,00 ao mês, por carga horária de 40 horas semanais.

INSCRIÇÃO

Os interessados em concorrer a uma das vagas poderão se inscrever eaté às 17h do dia 3 de abril de 2023, exclusivamente no endereço eletrônico oficial da banca organizadora Fadenor. O valor da inscrição está fixo no valor de R$ 49,50, com possibilidade de solicitar a isenção a partir das 8h do dia 27 de fevereiro até às 17h do dia 1º de março de 2023, conforme edital.

PROVAS

Os candidatos serão avaliados mediante provas objetivas (caráter classificatório e eliminatório) com questões distribuídas entre as disciplinas de língua portuguesa, noções de informática, conhecimentos na área da saúde. As avaliações serão aplicadas no dia 30 de abril de 2023.

O processo seletivo é válido por 24 meses, a contar da data de homologação do resultado final, prazo este que poderá ser prorrogado uma vez, por igual período, a critério da administração.

