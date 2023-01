Prefeitura intensifica combate a dengue neste final de semana em Salvador

Foto: Otávio Santos/Secom

O final de semana será marcado pela intensificação do combate a dengue em Salvador. A Secretaria de Saúde de Salvador (SMS) vai promover ações de combate ao Aedes aegypti em diversos bairros da capital. A iniciativa faz parte do projeto “Verão sem Mosquito”, que tem como objetivo conter o inseto transmissor da dengue, zika e chikungunya.

No sábado (14), das 8h às 12h, os agentes de combate às endemias visitarão as comunidades de Itapuã, Mussurunga e Cajazeiras IV. Já no domingo (15), das 8h às 12h, a mobilização desembarca nas localidades de Itapuã, Paralela (próximo à Estação Mussurunga) e Fazenda Grande IV.

Durante a ação, os profissionais do CCZ realizarão a visita casa a casa, com inspeção para identificação e eliminação de focos do Aedes em logradouros públicos das localidades. A iniciativa também engloba o bloqueio espacial com a aplicação de inseticida para eliminar o mosquito na fase já adulta.

Programação:

Sábado (14)

Itapuã – Ponto de encontro no Largo da Paróquia Nossa Senhora da Conceição de Itapuã;

Mussurunga – Ponto de encontro na sede do Distrito Sanitário de Itapuã, Setor A;

Cajazeiras IV – Ponto de encontro no Colégio Estadual Edvaldo Brandão Correia.

Domingo (15)

Itapuã – Ponto de encontro no Largo da Paróquia Nossa Senhora da Conceição de Itapuã

Paralela (após a Estação Mussurunga) – Ponto de encontro na sede do Distrito Sanitário de Itapuã, Setor A;

Fazenda Grande IV (Boca da Mata) – Ponto de encontro na Associação dos Policiais

