Prestige Assessoria está EM BUSCA de profissionais

A Prestige Assessoria de Serviços, empresa de oportunidades e crescimento, está atrás de novos colaboradores em diversos estados do nosso país. Dessa forma, antes mesmo de falar mais sobre a marca, é válido destacar quais são as oportunidades abertas:

Backoffice Comercial – Lauro de Freitas – BA – Efetivo;

Backoffice Comercial – PCD – Lauro de Freitas/BA – Efetivo;

Pessoa Consultora de vendas externas – Natal/RN – Efetivo;

Pessoa consultora de vendas externas – Vila Velha – ES – Efetivo;

Pessoa consultora de vendas externas – Ilhéus – BA – Efetivo;

Pessoa consultora de vendas externas – Aracaju – SE – Efetivo;

Pessoa consultora de vendas externas – João Pessoa/PB – Efetivo;

Pessoa coordenadora de Vendas – Maceió – AL – Efetivo;

Pessoa Gerente Comercial – Aracaju/SE;

Pessoa Gerente Comercial – João Pessoa/PB – Efetivo;

Pessoa Gerente Comercial – Recife/PE – Efetivo;

Pessoa Supervisora de Vendas Externa – Vitória – ES – Efetivo;

Pessoa Supervisora de Vendas Externa – Alagoinhas/BA – Efetivo;

Pessoa Supervisora de Vendas Externa – Aracajú/SE – Efetivo;

Pessoa Supervisora de Vendas Externa – Arapiraca – AL, Camaçari/BA e Salvador – BA – Efetivo.

Mais sobre a Prestige e como se candidatar

Agora que você já pôde verificar a lista de cargos, a inscrição acontece de forma bastante intuitiva e rápida. Você só precisa acessar esse link para ir automaticamente à página do 123empregos. Por lá, é só conferir todos os detalhes referentes à vaga (requisitos, funções, benefícios, horário de trabalho, etc..) com atenção e se candidatar.

Sobre a Prestige, vale destacar que estamos falando de um parceiro destaque do Mercado Pago no Brasil, um verdadeiro case de sucesso entre as demais corporações do ramo. Isso porque trabalha a excelência de cada pessoa, buscando fazer valer o lema maior do Grupo Ayo Tec (@grupoayotec), ao qual pertence.

Além disso, está presente no mercado desde 2014, colecionando prêmios e conexões de valor, e sendo especialistas em fazer negócios crescerem. A Prestige Assessoria está presente em mais de 20 cidades brasileiras, em sete estados.

Por fim, a Prestige conta com uma formação continuada, atenção integral aos processos e às pessoas. É uma empresa que apoia a diversidade, trabalha com o respeito à pessoa e está sempre de portas abertas para quem muita vontade de aprender e criar um mundo melhor com seu trabalho.

