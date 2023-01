Preta Gil abre o jogo sobre primeiras sessões de quimioterapia

Foto: Reprodução/ Instagram

Preta Gil abriu o jogo com os fãs e amigos sobre os primeiros momentos da quimioterapia, procedimento que vem sendo feito pela artista para tratar o câncer no intestino, que foi descoberto no início do ano.

O tratamento foi iniciado no dia 16 de janeiro, logo após o diagnóstico da doença. Preta fala que imaginou que os efeitos da quimioterapia seriam sentidos após algumas sessões, mas se surpreendeu ao sentir já no primeiro dia de tratamento.

“Fiz quimioterapia durante três dias. Momentos difíceis, mas muito reveladores. Não sei porque na minha cabeça coloquei que teria efeitos colaterais da quimio mais pra frente, mas é quase imediato. Quando ela começa a entrar e curar você, ela começa a agir e aí tem os efeitos colaterais, que são completamente controláveis pelos medicamentos: um enjoo, uma tontura”, afirma.

A artista preferiu não se aprofundar nos detalhes com medo de assustar os seguidores. “Tem umas coisas que não quero ficar falando pra não assustar, mas é tudo passável, a gente pode passar por essa porque o que tá vindo de cura, o que tá vindo de melhor vale muito mais a pena do que só se apegar só aos efeitos colaterais ou as sensações ruins”, disse.

Apesar dos efeitos colaterais, Preta voltou a se mostrar positiva quanto ao procedimento e a cura do câncer.

“Acho que passei bem a primeira semana, hoje vim fazer esse vídeo pra vocês, cortei meu cabelo porque quis dar uma mudada. Soraya fez essa make em mim pra eu vir aqui pra vocês mais bonitinha e tô aqui. Então vim aqui pra dizer que vou vencer, a gente tem mais certeza do que nunca, e essa vitória já é minha. Estou muito grata pelas mensagens que não param de chegar de todos os cantos desse mundo. Isso realmente faz a gente ter força, ter mais ânimo pra mudar. Tô com muito ânimo, com muita força pra lutar.”

