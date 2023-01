Preta Gil agradece carinho após diagnostico de câncer no intestino: ‘Vou sair vitoriosa’

Foto: Reprodução / Instagram

Preta Gil usou as redes sociais no fim da tarde deste domingo (15) para agradecer as mensagens de carinho que tem recebido de amigos, familiares, fãs e admiradores. A atriz, cantora e empresária foi diagnosticada com adnocarcinoma, um tipo de câncer que afeta o intestino.

“Amores, vim aqui gravar esse vídeo pra vocês em retribuição a todo amor e carinho que recebi nesses últimos dias. Dias difíceis, de muita reflexão, mas também de uma transformação muito profunda que estou passando. Amanhã, segunda [16], começo meu tratamento”, disse uma das herdeiras de Gilberto Gil.

“Eu estou confiante, muito confiante que eu vou sair dessa vitoriosa. Eu não tenho nem dúvidas disso. Eu tenho muita fé em Deus, nos meus Orixás e nos médicos, muita confiança nos médicos que vão me tratar. Hoje os tratamentos são muito, muito avançados. A ciência e a medicina evoluíram muito, então eu tenho confiança que eu vou passar por essa, que eu vou passar bem e que eu vou vir aqui toda semana gravar um vídeo para vocês para mostrar que eu estou bem, pra dizer se eu estou bem e também, quando não estiver tão bem“, completou.

Nos comentários Preta recebeu ainda mais mensagens carinhosas. “Meu amor, a CURA está ON!!!!!!!! Te amo imenso daqui até o infinitooooo”, disse Carolina Dieckmann. “Vai com todo meu AMOR!!”, escreveu Astrid Fontenelle. “Te amamos pretinha”, completou Tatá Werneck.

A artista vai começar um tratamento especializado contra a doença na próxima segunda-feira (16). Preta está internada em uma clínica localizada no Rio de Janeiro desde o dia 5 de janeiro.

O adenocarcinoma é um tumor maligno que afeta vários locais do trato digestivo. No Brasil, o câncer de intestino é o terceiro mais incidente no país. Segundo informações do Instituto Nacional de Câncer (Inca), 40 mil novos casos diagnosticados por ano, entre homens e mulheres.

