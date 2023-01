prévia da inflação tem alta de 0,55%, diz IBGE

O Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo 15 (IPCA-15) divulgado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) nesta terça-feira (24) indica que a prévia da inflação de janeiro teve uma alta de 0,55%. De acordo com os dados disponibilizados pelo IBGE, as maiores altas são dos setores da saúde e cuidados pessoais (1,10%).

O IPCA-15 de 0,55% em janeiro ficou 0,03 ponto percentual (p.p.) acima do resultado de dezembro (0,52%). Além disso, nos últimos doze meses o índice acumulou 5,87%, ou seja, os resultados permaneceram abaixo dos 5,90% observados nos 12 meses anteriores. Vale lembrar que em janeiro de 2022, o IPCA-15 foi de 0,58%.

Veja a variação dos nove grupos analisados

De acordo com o IBGE, todos os nove grupos de produtos e serviços analisados pelo índice apresentaram alta em janeiro de 2023. Apesar do setor de Saúde e cuidados pessoais apresentar a maior alta também é possível citar Alimentação e bebidas (0,55%). Já a maior variação foi notada no grupo Comunicação (2,36% e 0,11 p.p.).

O setor de Saúde e cuidados pessoais apresentou uma alta no valor de itens de higiene pessoal (1,88%), perfumes (4,24%) e produtos para pele (3,85%). Também foi possível notar alta nos planos de saúde (1,21%).

O índice indica que o grupo de Transportes acabou desacelerando de dezembro para janeiro por conta da queda no preço dos combustíveis (-0,58%). Nesse período o valor do etanol acabou subindo (0,51%), no entanto, houve quedas no óleo diesel (-3,08%), gasolina (-0,59%) e gás veicular (-0,40%).

Já no grupo Habitação (0,17%), o IBGE informa que houve queda nos preços do gás de botijão (-1,32%) e energia elétrica residencial (-0,16%). De acordo com o Instituto, no período analisado as variações ficaram entre -4,82% no Rio de Janeiro, cidade onde houve redução de 5,99% nas tarifas residenciais em uma das concessionárias pesquisadas e 3,96% em Salvador.

“Em janeiro, o IPCA-15 subiu em todas as áreas pesquisadas. A maior variação foi em Belo Horizonte (0,92%), influenciada pelas altas em higiene pessoal (2,65%), taxa de água e esgoto (5,85%) e batata-inglesa (23,18%). O menor resultado foi no Rio de Janeiro (0,23%), onde pesaram as quedas da energia elétrica (-4,82%) e da cebola (-20,18%)”, afirmou o IBGE.

Saiba como foi feita a coleta de dados

O IBGE explica que para calcular o IPCA-15 foram coletados dados entre 14 de dezembro de 2022 a 12 de janeiro de 2023. Desse modo, os resultados foram comparados com os dados vigentes de 15 de novembro a 13 de dezembro de 2022 (base).

Vale lembrar que esse indicador refere-se às famílias com rendimento de 1 a 40 salários mínimos e analisa as regiões metropolitanas do Rio de Janeiro, Porto Alegre, Belo Horizonte, Recife, São Paulo, Belém, Fortaleza, Salvador, Curitiba, Brasília e o município de Goiânia. O IBGE ainda explica que a metodologia utilizada para analisar a inflação com o IPCA-15 é a mesma do IPCA.