O currículo profissional do candidato deve ser objetivo e assertivo para que seja atrativo dentro da dinâmica do mercado de trabalho atual.

Preze pela objetividade durante a elaboração do seu currículo profissional

Na condição de candidato, é importante considerar que o profissional de recrutamento e seleção possui pouco tempo hábil para analisar o seu perfil, por isso, coloque o seu foco na objetividade durante essa elaboração.

Dados pessoais

Suas informações pessoais são de grande valia durante a elaboração do seu currículo. Por isso, informe poucos meios de contato e esteja disponível em todos eles. Além disso, não informe números referentes aos seus documentos pessoais, por exemplo.

Objetivo

É muito importante para o candidato destacar o seu objetivo de forma concreta, considerando o seu cargo, nível hierárquico e área de atuação. Por exemplo: auxiliar de vendas; analista de atendimento ao cliente; assistente de recrutamento e seleção; gerente de operações etc.

Experiência profissional

As informações referentes a sua experiência profissional devem ser descritas de forma sucinta. Por isso, informe situações referentes às suas atividades exercidas e destaque situações pontuais e diferenciadas, como promoções ou mudanças de setor na empresa, por exemplo.

Além disso, completamente as informações com o nome das organizações nas quais trabalhou e o período de sua atuação, respeitando a ordem cronológica inversa, ou seja priorize, informações atuais.

Trajetória acadêmica

As informações referentes a sua escolaridade devem seguir a mesma lógica, considerando o status atual de cursos concluídos, em andamento ou trancados. Caso estude, informe a previsão de término do curso atual e se estuda de maneira online ou presencial, já que essa é uma informação relevante para o mercado de trabalho no cenário pós-pandemia.

Ponto importante para resumir o seu currículo

Ademais, caso queira resumir o seu currículo, relacione suas atividades e suas competências e habilidades, ainda que essa relação ocorra de maneira indireta. Dessa forma, o seu currículo se torna um documento coerente e organizado, considerando a análise feita pelo profissional de recrutamento e seleção.

Atualize o seu perfil no LinkedIn e direcione o seu currículo no mercado

Não menos importante, mantenha o seu perfil atualizado no LinkedIn, já que a plataforma é muito utilizada para o recrutamento seleção atual e pode ser de grande valia para que uma empresa encontre o seu perfil, bem como para direcioná-lo de acordo com seus objetivos profissionais. Visto que o LinkedIn é uma plataforma que pode ser trabalhada pelo candidato e pela empresa.