PRF apreende carro com queixa de clonagem e roubo em Vitória da Conquista

Foto: Reprodução/ PRF

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) apreendeu um carro clonado e com queixa de furto/roubo em aberto na altura do quilômetro 11 da BR 116, em Vitória da Conquista (BA), no último sábado (31).

Em identificação veicular, foi constatado que o carro, um Nissan/Kicks fabricado originalmente em 2019 e emplacado em São Paulo, apresentava placas e documentação de outro da mesma marca e modelo, indicando desta forma elementos de adulteração.

A ocorrência do crime foi registrada em São Paulo, no dia 27 de maio de 2022, e durante a abordagem da PRF, o veículo era conduzido por um homem de 35 anos.

Segundo o condutor, o veículo na cidade de Sorocaba (SP), mediante o pagamento de R$ 35 mil e o restante foi financiado em parcelas mensais.

A ocorrência foi apresentada a autoridade policial da Delegacia de Polícia Civil pelo crime de receptação (art. 180) do Código Penal.

Até o dia 30 de dezembro de 2022, a PRF BA contava com a recuperação de 837 veículos roubados sendo que 533 deles apresentavam algum tipo de adulteração veicular.

Leia mais sobre Bahia no iBahia.com e siga o portal no Google Notícias.