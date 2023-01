primeiro bebê baiano nascido em 2023 é menino

Foto: Divulgação/Sesab

O primeiro bebê a nascer na rede pública de saúde da Bahia, em 2023, é um menino e se chama Cauã Miguel Valença de Andrade. O bebê veio ao mundo na Maternidade de Camaçari, à 0h28 deste domingo (1º).

Segundo informações da Secretaria de Saúde da Bahia (Sesab), Cauã Miguel nasceu após um parto cesárea pesando 3,150 kg. Não há informações sobre a mãe e se ela já teve alta médica.

Ainda não se sabe qual foi o primeiro bebê que nasceu no Brasil. A expectativa é de que tenha sido o Heitor Dias dos Santos Batista, que nasceu na cidade de Natal (RN), às 0h01. Ele veio ao mundo com 48cm e 2,958 kg, na Maternidade Municipal Dr. Araken Irerê Pinto, na Zona Leste da capital potiguar.

Antes do baiano Cauã Miguel também nasceram Benício, às 0h08, na zona norte do Rio de Janeiro, e Melinda Renatta dos Reis Martins, às 0h10, no Distrito Federal.

