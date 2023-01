Primeiro ‘Culinária Musical’ do ano tem samba e feijoada no Pelô

Foto: Heder Novaes

A primeira edição deste ano do “Culinária Musical”, projeto do afrochefe e produtor cultural baiano Jorge Washington, chega com tudo neste domingo (15), na Casa do Benin, no Pelourinho,, Centro Histórico de Salvador. O dia será dedicado ao samba e celebrará os quatro anos de realização das atividades.

A entrada para curtir as apresentações custa R$ 30 e o prato R$ 70, na inteira. A programação começa às 12h e segue até as 17h.

No menu musical, o público vai curtir a apresentação do Grupo Quinteto, trazendo o melhor do samba da Bahia. Como convidado, o cantor, compositor e ativista, Seu Vérciah, vocalista da Banda Muriquins e batuqueiro na Transbatukada.

No Cantinho da Empreendedora, será a vez da Candaces Moda Afro, marca de roupas e acessórios idealizada e criada em 2013 por mulheres da mesma família e que busca valorizar e propagar a beleza e riqueza da cultura africana através dos seus artigos.

E no cardápio, o Afrochefe vai inovar: terá Collabafro com a Afrochefa Bianca Oliveira (Casa do Dendê, Aracaju), que farão um intercâmbio ao vivo das culinárias baiana e sergipana. Os pratos servidos serão Feijoada, Arrumadinho Fumeiro e a opção vegana, Feijão Verde com Legumes.

Serviço

O que: Culinária Musical

Quando: 15 de janeiro (domingo), 12h às 17h

Onde: Casa do Benin (Pelourinho)

Quanto: entrada R$ 30 | Prato: R$ 70 (R$ 35/meia porção)

