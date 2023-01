Primeiro feriado prolongado de 2023 está próximo; Veja a data

Neste ano, os brasileiros serão bastante beneficiados com os feriados. Isso porque, diferente do ano passado, 2023 será repleto de feriados prolongados.

A saber, neste ano serão 14 feriados, sendo 7 deles prolongados, o que beneficia muitos brasileiros. De acordo com o calendário nacional, o próximo dia de folga prolongada acontecerá em breve.

Primeiro feriado prolongado de 2023

Inicialmente, é importante destacar que, como já mencionado, os brasileiros poderão contar com pelo menos 7 feriados prolongados neste ano de 2023.

De acordo com o calendário oficial, o próximo feriado será no Carnaval. Todavia, se trata de um ponto facultativo e não de um feriado nacional. Portanto, cada município determinará se serão dias de folga para os trabalhadores ou não.

Dessa forma, não é possível considerar que o Carnaval será o primeiro feriado prolongado, visto que muitas pessoas podem não receber os dias de descanso.

Por outro lado, de acordo com o calendário nacional, o primeiro feriado prolongado ocorrerá em breve, no dia 07 de abril, dia em que se comemora a Paixão de Cristo, que cairá na sexta-feira. Portanto, será possível emendar com o final de semana e obter mais dias de descanso.

Feriados nacionais 2023

Confira quais são os feriados que poderão ser prolongados em 2023.

01 de janeiro de 2023 (domingo): Ano novo (Confraternização Universal);

(Confraternização Universal); 07 de abril 2023 (sexta-feira): Paixão de Cristo ;

; 21 de abril 2023 (sexta-feira): Dia de Tiradentes ;

; 01 de maio 2023 (segunda-feira): Dia do Trabalho;

7 de setembro 2023 (quinta-feira): Independência do Brasil ;

; 12 de outubro 2023 (quinta-feira): Nossa Senhora Aparecida (Padroeira do Brasil);

(Padroeira do Brasil); 2 de novembro 2023 (quinta-feira): Finados ;

; 15 de novembro 2023 (quarta-feira): Proclamação da República ;

; 25 de dezembro 2023 (segunda-feira):Natal.

De acordo com o calendário de 2023, os feriados de Paixão de Cristo, Tiradentes, Dia do Trabalho, Independência do Brasil, Nossa Senhora Aparecida, Finados e Natal poderão ser emendados, resultando em folgas prolongadas.

Ponto facultativo

Pontos facultativos se referem as datas comemorativas ou que antecedem ou sucedemferiados nacionais, mas que oficialmente não determinam folgas. Nesses casos, ficam a critério das empresas conceder dias de folgas aos seus funcionários ou não.

Outro ponto a ser destacado é o feriado regional. Nesse caso, a data só é tida como feriado em alguns lugares do país.

Veja a seguir os pontos facultativos deste ano:

20 de fevereiro (Carnaval): segunda-feira;

21 de fevereiro (Carnaval): terça-feira;

22 de fevereiro (Carnaval): quarta-feira;

8 e 9 de junho (Corpus Christi): quinta e sexta-feira;

28 de outubro (Dia do Servidor Público): sábado.

É importante salientar que o carnaval em algumas cidades do país é considerado apenas um feriado municipal. Dessa forma, os cidadãos devem se atentar aos calendários definidos pelas prefeituras.