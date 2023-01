Problemas de tela preta nítida da minha TV Roku (12 maneiras de corrigir)

Muitos usuários estão reclamando de problemas com a TV Sharp Roku. Muitos usuários citaram que estão vendo uma tela preta na TV Roku afiada, arruinando toda a sua experiência de streaming. Devido a esse problema, os usuários não conseguem ver seus programas favoritos, pois a tela inteira fica preta. Se você também estiver enfrentando o problema, precisará seguir algumas maneiras pelas quais pode corrigi-lo rapidamente. Este guia é sobre como consertar o Tela preta da Sharp Roku TV emitir.

Por que você está enfrentando o problema de tela preta da Sharp Roku TV?

A maioria dos usuários está reclamando do problema da tela preta. Existem inúmeras razões disponíveis pelas quais você pode estar enfrentando o problema. A tela preta na TV pode ser causada por vários motivos, e o problema comum pelo qual você pode enfrentar esse problema é que sua tela pode estar morta ou não há fonte de alimentação na TV. Esses são os dois motivos pelos quais você deve avaliar antes de implementar os métodos, pois não vamos listar como corrigir os dois problemas. Agora, vamos ver as razões para o Problema agudo de tela preta da Roku TV.

Existem alguns problemas com o cabo HDMI.

Você não está usando o firmware mais recente em sua TV.

A conexão com a Internet que você está usando não é estável.

Há problemas com o cabo de alimentação da sua TV.

Pode haver algum bug devido ao qual você está enfrentando o Problema de tela preta da Sharp Roku TV.

Consertando tela preta na Sharp Roku TV 2023

Existem várias maneiras disponíveis pelas quais você pode corrigir o problema. Estamos aqui com métodos simples de solução de problemas por meio dos quais você poderá resolver o problema.

Reinicie sua TV

A primeira coisa que sugerimos é reiniciar a TV. Reiniciar a TV corrigirá os pequenos bugs porque os arquivos de inicialização não foram carregados corretamente na inicialização anterior. Você deve reiniciar sua TV para carregar esses arquivos corretamente e corrigir o problema. Existem várias maneiras disponíveis para reinicie a tv. Então confira abaixo.

Através do cabo

A primeira maneira de reiniciar a TV é desconectar o cabo diretamente. Você deve seguir algumas etapas, listadas abaixo, para fazer isso.

Em primeiro lugar, desconecte o cabo da tomada.

Aguarde um pouco e conecte o cabo.

Agora, ligue a TV e verifique se o Problema de tela preta da Sharp Roku TV está resolvido.

Através do controle remoto

Para reiniciar a TV Sharp Roku com a ajuda de um controle remoto, você deve seguir as etapas listadas abaixo.

Primeiro de tudo, vá para Configurações.

Selecione o Sistema.

Depois disso, toque em Power.

Clique em Reiniciar sistema.

Pressione o botão OK para confirmar a seleção.

É isso. Agora, espere a TV reiniciar.

Verifique a conexão com a Internet

O problema de tela preta pode ocorrer se você não estiver conectado a uma conexão de internet altamente estável. A TV Sharp Roku requer uma conexão de internet boa e estável para executar a TV sem problemas. Se sua conexão com a Internet ou roteador não estiver funcionando corretamente, você provavelmente enfrentará esse problema.

Sugerimos que você avalie a conexão de internet com a qual está conectado. Para fazer isso, você deve seguir algumas etapas simples listadas abaixo.

Abra qualquer navegador no seu dispositivo.

Depois disso, clique no resultado da pesquisa mais relevante.

Inicie o testador de velocidade da Internet e verifique a velocidade de download e upload da rede que você está usando.

Você não precisa fazer nada se a velocidade estiver estável e mostrar uma alta velocidade de download e upload. Mas, se a velocidade estiver instável, você deve consertar seu roteador ou alterar a rede para executar a TV Sharp Roku sem problemas.

Limpar cache de TV Roku

A outra maneira de corrigir o Problema de tela preta da Sharp Roku TV é para limpar o cache. Este método funcionou para muitos usuários. A TV funciona com a ajuda de arquivos de inicialização e cache; se houver algum vírus em ambos, a TV não funcionará corretamente. No entanto, você pode corrigir rapidamente esse problema seguindo as etapas abaixo.

Primeiro de tudo, ligue a TV.

Aperte o “ Botão Início” no controle remoto cinco vezes.

no controle remoto cinco vezes. Aperte o “ Botão de seta para cima” no controle remoto uma vez.

no controle remoto uma vez. Aperte o “ retroceder Botão” no controle remoto duas vezes.

no controle remoto duas vezes. Aperte o “Botão de Avanço Rápido” no controle remoto três vezes.

Aguarde algum tempo, pois a TV congelará por alguns minutos e, depois disso, a TV será reiniciada. Após a conclusão do processo, verifique se o problema foi resolvido.

Desligue e ligue a TV

Ligar e desligar a TV também pode ajudar a corrigir o Problema de tela preta da Sharp Roku TV. Você deve seguir as etapas listadas abaixo para fazer isso.

Antes de tudo, desconecte a TV Sharp Roku da fonte de alimentação.

Pressione e segure o botão Power por 30 segundos na TV.

Agora, conecte o cabo na tomada da fonte de alimentação e ligue-o.

o Problema de tela preta da Sharp Roku TV Será corrigido; se não, confira o seguinte método.

Verifique a tomada elétrica e o fio

Sabemos que você pode pensar que estamos sugerindo que verifique a tomada elétrica. Mas funcionou para muitos usuários. Muitos usuários relataram alguns danos físicos à tomada, devido aos quais enfrentaram o problema da tela preta na TV Sharp Roku.

Nesse caso, sugerimos que você verifique a tomada do aparelho e avalie-a adequadamente. Se não houver problemas com ele, siga o próximo método. Mas se houver algum problema, como o fio está danificado, tem alguns cortes ou qualquer outra coisa, você deve corrigi-lo.

Além disso, ao verificar, certifique-se de verificar a tomada elétrica. Às vezes, a tomada elétrica não fornece a fonte de alimentação necessária e os usuários precisam enfrentar esse problema.

Redefinir as configurações de imagem / áudio da TV

A outra maneira de corrigir o problema é redefinindo as configurações da TV. Você pode ter definido algumas configurações erradas da TV ou a própria TV tem algumas configurações erradas por engano e você está enfrentando o problema. Você pode corrigir esse problema redefinindo as configurações da TV.

Primeiro, vá para Configurações.

Selecione Sistema.

Toque em Configurações avançadas do sistema.

Clique em Redefinição de fábrica.

Redefina as configurações de áudio/imagem da TV.

Pressione o botão Reproduzir/Pausar para confirmar.

É isso; você redefiniu com sucesso as configurações de áudio/imagem.

Reinicialização de fábrica da TV

Neste método, vamos redefinir a TV de fábrica. Sim, você leu certo. Há chances de que alguns arquivos não estejam funcionando corretamente devido a falhas ou outros problemas, e você está enfrentando o problema. Quando fizermos a redefinição de fábrica, os arquivos serão novamente instalados corretamente na TV e o problema da tela preta será resolvido.

Primeiro, vá para Configurações.

Selecione Sistema.

Toque em Configurações avançadas do sistema.

Clique em Redefinição de fábrica.

Selecione “Redefinir tudo de fábrica”.

Pressione o botão Reproduzir/Pausar para confirmar.

É isso; você redefiniu a TV com êxito para as configurações de fábrica.

Agora, aguarde o processo ser concluído.

Avalie o controle remoto e sua bateria

Há chances de que a TV esteja no modo de espera e você esteja tentando corrigir o problema, mas há problemas com o controle remoto. Sim, muitos jogadores relataram que o controle remoto não estava funcionando corretamente, pois não trocavam a bateria há muito tempo.

Alguns usuários também relataram não funcionar devido a problemas internos de hardware. Sugerimos que você troque a bateria do seu controle remoto se não o trocar por muito tempo. Depois de fazer isso, siga as etapas abaixo para verificar se o controle remoto está funcionando corretamente.

Abra a câmera no seu celular.

Agora, coloque o controle remoto na frente de sua câmera.

Pressione qualquer botão em seu controle remoto.

Quando estiver pressionando os botões, certifique-se de manter os olhos na tela.

O controle remoto funciona corretamente se alguma luz piscar na tela do aplicativo da câmera.

Caso contrário, conserte seu controle remoto.

Verifique se há danos no hardware

A TV Sharp Roku não funcionará corretamente se houver algum problema de hardware interno ou externo. Qualquer problema de hardware pode ocorrer a qualquer momento; você tem que diferenciar entre eles e descobrir se é um dano físico ou de software. Você tem que avaliar a TV para fazer isso. Depois de chegar à conclusão e descobrir que é um dano físico, você deve ir ao centro de serviço para resolver o problema.

Verifique o cabo HDMI

O problema de tela preta pode ocorrer se a fonte do vídeo não for boa. O vídeo vem em boa qualidade com a ajuda de um cabo HDMI. Se houver alguma falha com o cabo HDMI. Então você tem que consertá-lo. Portanto, antes de tudo, avalie o cabo HDMI e verifique se há algum dano, corte ou dano físico. Se houver algum dano, troque-o.

Ao fazer isso, certifique-se de verificar os outros cabos também. Há chances de que o problema esteja ocorrendo devido a outros cabos conectados à TV Sharp Roku. Portanto, desconecte esses cabos e coloque-os na TV para tentar corrigir o problema. Se você encontrar algum cabo danificado, certifique-se de trocá-lo. Depois de fazer isso, verifique se o problema foi resolvido.

O problema provavelmente acontecerá se você usar a versão antiga do software de TV. Sugerimos que você verifique manualmente as atualizações de software e atualize a versão mais recente do sistema operacional, se houver atualizações disponíveis. Siga as etapas abaixo para verificar se há atualizações em sua TV Sharp Roku.

Ligue a televisão.

Clique no Botão Início no seu controle remoto.

no seu controle remoto. Agora, selecione Configurações .

. Realçar Sistema e clique nele.

e clique nele. Agora, clique em Atualização do sistema .

. Selecione Verifique agora e aguarde a TV verificar se há atualizações.

e aguarde a TV verificar se há atualizações. É isso; você terminou.

Se houver alguma atualização disponível, aguarde até que ela seja concluída. Após a conclusão do processo, verifique se o problema foi resolvido.

Visite o centro de serviços

O último método que você pode tentar é visitar o centro de serviço. Há chances de que a TV tenha sofrido algum mau funcionamento de software ou hardware, devido ao qual os usuários estão enfrentando o problema. Os usuários precisarão visitar o centro de serviços para encontrar o problema. Os profissionais da central de atendimento irão analisar o problema e, após, trabalharão na correção do problema Problema de tela preta da Sharp Roku TV.

Empacotando

Os usuários estão muito frustrados com o problema de tela preta da Sharp Roku TV. Eles têm tentado encontrar algumas correções por meio das quais possam corrigir o problema. No entanto, os usuários não conseguiram corrigir o problema devido à falta de guias valiosos. Não é um problema grande e complexo até que seja do hardware.

Os usuários podem corrigir rapidamente o problema se for causado pelo fim do software. Neste guia, descobrimos a causa do problema. Depois disso, mencionamos como você pode corrigi-lo. Esperamos com a ajuda deste guia; você poderá resolver o problema de tela preta da TV Sharp Roku.

