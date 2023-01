processo de busca ativa começa em fevereiro

Centenas de milhares de brasileiros cumprem todas as regras de entrada no programa Bolsa Família, mas não estão conseguindo receber o saldo do benefício. É neste contexto que o Governo Federal quer iniciar o processo de busca ativa em todas as cidades brasileiras já a partir do próximo mês de fevereiro.

A informação foi confirmada nesta semana pelo Ministro do Desenvolvimento Social, Família e Combate à Fome, Wellington Dias (PT). De acordo com ele, o processo de busca ativa deverá ajudar as pessoas que estão com fome, mas que não estão conseguindo receber nenhuma ajuda do Governo Federal.

“O presidente Lula determinou que, em fevereiro, com início da atualização do Cadastro Único, possamos trabalhar a busca ativa, dando a mão a quem mais passa fome e está fora do Bolsa Família“, disse o Ministro. Ele não indicou uma projeção de quantas pessoas poderão passar a fazer parte do programa social.

“O presidente também determinou o pagamento, a partir de março, do acréscimo de R$ 150 por criança de até seis anos para famílias que são beneficiárias do programa social”, disse o Ministro. Ele também não deu uma projeção de quantas crianças poderiam ser atendidas.

O processo de busca ativa deve acontecer ao mesmo passo em que o Governo segue com o sistema de pente-fino. Assim, é possível que algumas pessoas que hoje estão fora do programa social sejam incluídas no processo, e algumas que estão recebendo normalmente hoje, sejam excluídas.

Quem pode receber

Segundo as informações do Ministério do Desenvolvimento Social, as regras de entrada no Bolsa Família são basicamente as mesmas que foram vistas durante os pagamentos do Auxílio Brasil até o ano passado.

Têm direito ao programa as pessoas que possuem um perfil ativo e atualizado no sistema do Cadúnico. Além disso, também é preciso ter uma renda per capita que coloque o cidadão em situação em situação de extrema-pobreza.

As pessoas que estão em condição de pobreza também podem receber o benefício. Contudo, neste caso específico é necessário também que o indivíduo resida com uma gestante ou um menor de 21 anos de idade.

Invisíveis do Bolsa Família

O Governo atual suspeita que existam milhares de brasileiros que cumprem todas as regras acima, mas ainda não estão conseguindo receber o saldo do Bolsa Família, e o maior desafio é que os motivos do não recebimento podem ser variados.

Existe uma parcela da população, por exemplo, que sequer sabe que poderia receber o Bolsa Família. Há ainda as pessoas que estão dentro do Cadúnico e aguardam uma resposta, mas o CRAS do município não enviou o dado corretamente.

O processo de busca ativa terá que contar com o apoio dos entes municipais. A avaliação é de que as prefeituras terão o papel de procurar as pessoas que precisam receber o benefício, mas que não estão recebendo nada.

Este trabalho inclui até mesmo visitas periódicas nas casas dos cidadãos que estão em situação de vulnerabilidade social. O Governo deverá divulgar novos detalhes sobre o processo de busca ativa dentro de mais alguns dias.