Processo seletivo para médicos na UFPR conta com 11 vagas (confira!)

A Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares (EBSERH) fez um anúncio no qual informou a abertura de 11 vagas em um processo seletivo, aberto para profissionais da área de medicina, para atuarem no Complexo do Hospital das Clínicas da Universidade Federal do Paraná (UFPR).

Os postos de trabalho disponibilizados no edital são para as áreas de Cirurgia Cardiovascular, com três vagas, Cirurgia Torácica, com três vagas ao todo, Coloproctologia, com duas vagas no total, Medicina do Trabalho, com uma vaga, e Radioterapia, com um total de duas vagas relacionadas.

Os candidatos aos cargos oferecidos devem se enquadrar no edital disponibilizado pela UFPR. Ademais, o profissional selecionado deverá desempenhar as suas funções com uma carga horária de 24 horas semanais. Os salários relativos a cada profissional contratado pela universidade é de R$9.973,12 ao mês.

Todavia, quem deseja concorrer precisa comprovar sua escolaridade de ensino superior em medicina. Aliás, além disso, é preciso confirmar sua residência médica, reconhecida pela Comissão Nacional de Residência Médica, ou ter título de especialista com o reconhecimento da Associação Médica Brasileira e ser registrado no conselho de classe.

Procedimentos necessários

Os candidatos interessados que desejam participar do processo seletivo para as vagas disponibilizadas pela universidade, devem fazer as suas inscrições no período de 6 a 15 de janeiro de 2023, até às 23h59. É possível se inscrever pela internet através do site da EBSERH.

Em relação ao processo seletivo, a classificação dos candidatos inscritos no processo deverá levar em consideração a análise de títulos. Analogamente, haverão critérios pré-estabelecidos relacionados à pontuação dos requerentes, presentes no edital, no site da Empresa.

A princípio, o processo seletivo realizado pela EBSERH terá a validade de um ano, levando em consideração a homologação do resultado final, que pode ser prorrogado por mais um período de um ano. O objetivo do edital é o de atender as necessidades e a manutenção dos serviços essenciais no Complexo do Hospital da UFPR.

Todos os profissionais atuarão no Complexo Hospitalar, convocados por ordem de classificação, de acordo com os termos do edital de convocação. Desse modo, o processo seletivo está a cargo da EBSERH e coordenado pela Comissão de Seleção Técnica.

Detalhes do processo seletivo

A remuneração e a carga horária de cada profissional para atuar no complexo hospitalar é relacionada ao primeiro nível salarial das respectivas carreiras. A contratação é por prazo determinado, ou seja, limitado a no máximo dois anos de atuação em sua área específica.

A avaliação, aprovação e classificação dos candidatos serão feitas, a partir de uma avaliação curricular de títulos e de sua experiência. O profissional deverá atender ao edital disponibilizado pela EBSERH e ser classificado no Processo Seletivo Público Simplificado.

Como o processo seletivo tem caráter urgente e imediato, a seleção se dará apenas aos candidatos que poderão assumir seus cargos rapidamente. Eles não podem apresentar nenhuma forma de impedimento para assumir as vagas temporárias em questão, quanto a sua disponibilidade, saúde ou vínculos profissionais.

Os candidatos deverão preencher o formulário de inscrição com suas informações e dados pessoais, anexar seus currículos, diplomas, e a documentação que comprove seus títulos e experiências profissionais. Depois de enviar todos os documentos necessários, ele não poderá editar ou alterar qualquer documentação.

Outros requisitos

Os profissionais que se candidatarem às vagas indicadas para deficientes, deverão apresentar um laudo médico de confirmação de sua situação em anexo. Aqueles que não enviarem a documentação necessária à seleção corretamente serão desclassificados.

A EBSERH não se responsabiliza por eventuais problemas técnicos que possam ter comprometido o envio das informações relacionadas ao processo de seleção. Em síntese, não haverá cobrança de nenhuma taxa para a participação dos candidatos às vagas oferecidas para atuarem no Complexo Hospitalar da universidade.

Vale ressaltar que as documentações falsas ou inexatas, presentes no formulário eletrônico de inscrição determinarão seu cancelamento. O candidato é o responsável pela veracidade de todas as informações apresentadas. Em conclusão, cerca de 20% das vagas oferecidas são exclusivas para candidatos pretos e pardos.