Procon notifica bloco de Gusttavo Lima após cancelamento do desfile no Carnaval

Foto: Augusto Albuquerque

A empresa Online Entretenimento EIRELI., produtora responsável pelo ‘Bloco do Embaixador’, foi notificada pela Superintendência de Proteção e Defesa do Consumidor (Procon-BA), órgão vinculado à Secretaria de Justiça e Direitos Humanos (SJDH), após o cancelamento do desfile no Carnaval de Salvador 2023.

Segundo o Procon-BA, serão verificados os procedimentos de acordo e restituição das quantias pagas pelos consumidores que contrataram o serviço, e será apurado se houve prática abusiva por parte do fornecedor, com base no Código de Defesa do Consumidor (CDC).

A empresa terá o prazo de 10 dias para apresentar defesa e documentos requisitados pelo Procon-BA.

Cancelamento do desfile em 2023

A empresa Balada Music, responsável pela carreira do cantor Gusttavo Lima, divulgou uma nota justificando o cancelamento do Bloco do Embaixador no Carnaval de Salvador em 2023.

De acordo com os representantes do sertanejo, o desfile foi cancelado por questões técnicas e por sobercarga na agenda do artista. A empresa afirma que foi priorizada a saúde e o desgaste que o artista teria na maratona de eventos durante o período da folia.

