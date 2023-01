Procurado por matar professor na Bahia é preso na Paraíba

Foto: Reprodução/TV Subaé

Um homem procurado por matar um professor com quem tinha um relacionamento na Bahia foi peso na última sexta-feira (6) na Paraíba. Ele estava sendo investigado há mais de um ano, desde o crime, e foi localizado após um trabalho conjunto entre as policias baiana e paraibana.

De acordo com informações passadas ao g1 pelo delegado Rodolfo Faro, responsável pela investigação do caso na Bahia, o suspeito estava morando na cidade Santa Luzia, próximo a familiares. Ele deve ser transferido. No entanto, a data não foi divulgada.

O crime aconteceu em outubro de 2021, na cidade de Feira de Santana, a cerca de 100 km de Salvador. José Eduardo Menezes Castro de Jesus tinha 42 anos quando foi assassinado e teve o corpo enterrado no quintal de uma casa.

O professor foi dado como desaparecido por dois dias. O carro dele foi encontrado abandonado, no bairro Jardim Cruzeiro, nas proximidades do local onde o corpo foi localizado depois. Ele estava sem roupa e apresentava lesão na cabeça.

Leia mais sobre Bahia no iBahia.com e siga o portal no Google Notícias.