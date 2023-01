Procurando EMPREGO em 2023? Confira as melhores dicas para se DESTACAR

Você está em busca de um emprego em 2023? Então precisa se preparar para se destacar no mercado de trabalho que está cada dia mais competitivo. Além disso, não basta “apenas” ser um profissional competente e com todas as qualificações. Isso porque você precisa mostrar para o recrutador que é a pessoa ideal para a vaga.

E esta tarefa não é nada fácil. Por isso, para te ajudar, selecionamos as melhores dicas para você sair na frente dos concorrentes e se destacar na busca de um emprego em 2023. Confira agora mesmo!

1 – Atenção ao currículo

Você é daquelas pessoas que faz um currículo e distribui cópias para todas as empresas com vagas em aberto? Nunca mais faça isso!

O seu currículo deve estar em concordância com a vaga anunciada. Sendo assim, é fundamental que você adicione as palavras-chaves relacionadas à vaga. Uma dica legal é observar o anúncio e repetir as palavras que o recrutador estiver buscando.

Além disso, cuidado com os erros de português e linguagem muito informal. Nunca minta no currículo e apenas coloque as competências e formações que você consiga comprovar.

Nas experiências anteriores, lembre-se de sempre começar pela mais recente e, depois, descrever as mais antigas. Se você tiver trabalhado em um setor que não tem relação com a vaga em questão, não precisa inserir no currículo.

2 – Busca por emprego ativamente

Buscar um novo emprego não é nada fácil, ainda mais quando se está desempregado. Por isso, mantenha uma rotina ativa de busca por vagas na sua região e área de atuação. Todos os dias surgem novas oportunidades. Assim, é fundamental estar sempre se atualizando nos canais de comunicação disponíveis na sua região.

Durante a sua busca, selecione as empresas com vagas em sua área e envie e-mail com currículo apenas para aquelas que você cumpre os requisitos exigidos e sabe que seria o candidato ideal.

3 – Network

Network significa criar contatos profissionais. Mas não adianta você passar meses ou até mesmo anos sem se comunicar com uma pessoa e procurá-la apenas quando estiver precisando de um emprego.

Ao invés disso, se conecte com as pessoas e se interesse por elas. Ter network pode ser fator decisivo no momento em que você estiver procurando por novas oportunidades.

4 – Emprego e redes sociais

Alguns podem até discordar, mas as redes sociais podem influenciar na busca por um emprego. Isso porque o recrutador pode buscar nas redes sobre o seu estilo de vida, a forma como você se comunica e ter uma impressão prévia sobre você.

Sendo assim, é fundamental você se posicionar nas suas redes sociais. Você não precisa se tornar um digital influencer, mas é fundamental ser educado e evitar xingamentos, bem como cuidar da usa imagem pessoal e as publicações que compartilha.

Se você possui uma conta profissional, como no Linkedin, por exemplo, insira todas as suas informações profissionais possíveis, de forma a tornar a sua página interessante para chamar a atenção do recrutador.

5 – Nunca pare de aprender

Não seja uma pessoa que parou no tempo. Mesmo se você estiver a algum tempo sem um emprego ou esteve por longos anos em uma empresa, busque sempre novos conhecimentos.

Faça cursos, novas especializações e esteja sempre em busca de novos conhecimentos técnicos. Isso porque as profissões evoluem e é fundamental estar atualizado na busca de um novo emprego.

Além disso, não esqueça de também buscar novas habilidades emocionais. Isso inclui cuidar melhor da sua saúde mental, conseguir gerir melhor o seu tempo e ter mais clareza e autonomia nos seus objetivos pessoais e profissionais.

Como se preparar para uma entrevista de emprego?

Conseguiu uma entrevista de emprego? Então é hora de se preparar! A primeira dica e mais importante é: conheça tudo sobre a empresa.

Muitas pessoas negligenciam conhecer a empresa, pois acreditam que passará a conhecer após ser admitido. Mas buscar informações antes da entrevista te deixará muito mais seguro e mostrará ao recrutador que você está interessado em contribuir com a empresa.

Assim, verifique os pontos que você mais se identifica, bem como os objetivos em comum com a empresa, e utilize estas informações em momento oportuno durante a entrevista de emprego.

Lembre-se que a entrevista é apenas uma conversa para alinhamento de objetivos. Quanto mais próximo o seu objetivo estiver do objetivo da empresa, maiores serão as suas chances de conseguir ingressar na vaga.