Professores: Fundação Cecierj oferece mais de 5 mil vagas para capacitação

A Fundação Cecierj (Centro de Ciências e Educação Superior a Distância do Estado do Rio de Janeiro) anuncia que está ofertando capacitação para professores da rede pública e privada de ensino.

Ao todo são 5.750 mil vagas para cursos de capacitação para professores dos ensinos fundamental e médio até o dia 05 de fevereiro.

Vagas cursos para professores

As oportunidades serão distribuídas entre as seguintes áreas: Ciências da Natureza (1150); Ciências Humanas (950); Linguagens e Códigos (1000); Matemática (500); Prática Docente (830) e Tecnologia Educacional (1320).

Vale lembrar que as aulas estão marcadas para começar no dia 14 de fevereiro e o curso deve ser concluído até o dia 8 de maio. De acordo com informações, a sala virtual será uma forma de disseminar o conhecimento e será disponibilizada apenas na data programada para o início do ano letivo.

A avaliação acontecerá de forma remota. Para que o aluno seja aprovado no curso, é preciso conseguir um desempenho igual ou superior a 60%.

Como se inscrever?

A inscrição é no portal Cecierj. Inicialmente, será necessário que o candidato escolha a área desejada e tenha acesso junto a lista de disciplinas disponível.

Em seguida, deve-se clicar no componente curricular para mais informações e acessar o formulário de inscrição. O candidato poderá se inscrever em até duas disciplinas de sua escolha por semestre.

A seleção vai acontecer por ordem de inscrição e os professores poderão candidatar a cursos fora de sua área de formação ou atuação.

O resultado está previsto entre os dias 14 de fevereiro e 25 de março. Para se inscrever é preciso que o interessado cumpra os seguintes requisitos:

Ser graduado ou licenciado.

Ter um e-mail pessoal ativo sem filtro anti-spam.

Ter domínio, pelo menos, do uso de editores de textos.

Ter disponibilidade para participar da sala de aula virtual por cerca de 3 horas semanais, para realizar a troca e a construção colaborativa de conhecimentos