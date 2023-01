Programa Meu Bairro Melhor avança na comunidade Castro Alves

Secom PMP

Os trabalhos que melhoram a qualidade de vida da população de Penedo seguem a todo vapor. Em cada lugar do município, a administração do Prefeito Ronaldo Lopes investe em obras aguardadas há muito tempo, principalmente nas comunidades de baixa renda.

O atendimento às pessoas que mais precisam de ações do poder público acontece por meio de diferentes iniciativas da Prefeitura de Penedo, entre elas o Programa Meu Bairro Melhor.

Governo Ronaldo Lopes investe em obras que melhoram a qualidade de vida dos penedenses

Executado por meio da Secretaria Municipal de Serviços Públicos (SEMSP), a iniciativa lançada por Ronaldo Lopes avança na comunidade Castro Alves, também conhecida como Bititinga.

Sob orientação do engenheiro civil e secretário Ivo Costa, os trabalhos que transformam áreas de difícil acesso em locais com acessibilidade estão pavimentando a Rua Almério Pereira.

“Eu moro aqui há mais de 30 anos, já ouvi muita promessa de melhoria nessa rua que nem carroça descia e hoje estamos vendo um prefeito que trabalha pelo povo de Penedo”, diz o aposentado José Pereira, mais conhecido como ‘seu’ Cazuza.

De acordo com o Secretário Ivo Costa, a Rua Almério Pereira tem cerca de 900 metros de extensão e está sendo pavimentada em toda sua extensão.

“Esse serviço vai interligar esta via com mais uma rua que já pavimentamos na Vila Primavera. Ao mesmo em que melhoramos a qualidade de vida dos moradores, também investimos em mobilidade urbana para facilitar o deslocamente de pessoas e veículos”, destaca o gestor da pasta com diversos canteiros de obras em Penedo.

Prefeitura de Penedo investe em mobilidade urbana nas comunidades Castro Alves e Vila Primavera

Somente na Castro Alves, o Programa Meu Bairro Melhor já pavimentou as Ruas Agobar Canuto, Olímpio D’Ávila e Professora Maria Bonifácio, estas mais conhecidas como Baixa da Cachorinha.

Texto e fotos Fernando Vinícius