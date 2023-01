Programação artística e religiosa da festa de Bom Jesus dos Navegantes de Penedo tem transmissão ao vivo

Secom PMP

Quem quiser acompanhar toda a programação artística e religiosa da festa de Bom Jesus dos Navegantes, de forma virtual, vai poder assistir ao vivo.

A Catedral Diocesana de Penedo irá transmitir as missas em tempo real por meio de seu canal no YouTube, aproximando devotos e fiéis impossibilitados de sair de casa. E para ter acesso às celebrações, basta clicar aqui.

No caso dos shows artísticos abertos ao público, a transmissão ao vivo é trabalho da Secretaria de Comunicação (Secom) da Prefeitura de Penedo.

As apresentações começam logo mais à noite, com a banda penedense Fio Dental fazendo a abertura a partir das 21 horas, com seu repertório de sucessos de forró.

A atração nacional Péricles (ex-Exalta Samba) sobe ao palco às 22h30. Em seguida, Wesley Safadão faz seu show a partir de 00h30 e a cantora Ana Lobo fecha a primeira noite da programação artística da festa do Bom Jesus de Penedo.

Amanhã (sexta-feira, 06), o público vai se dançar e cantar com Maxylene Cruz, Luan Estilizado, Bell Marques e Raí Saia Rodada. No sábado, 07, o agito fica por conta de Dudu Moral, Zé Neto e Cristiano, fechando com Taty Girl.

A transmissão da programação artística está disponível no canal do YouTube da Prefeitura de Penedo, acessando neste link.