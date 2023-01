Programação cultural da festa de Bom Jesus de Penedo inclui folguedos, grupos e artistas da região

Secom PMP

Folguedos, grupos musicais e artísticos são destaque na programação da 139ª edição da festa de Bom Jesus dos Navegantes, de Penedo. Até domingo (08), passam pelo palco cultural, instalado na Praça Comendador Peixoto, na orla da cidade, diversas manifestações artísticas locais e de outros municípios vinculados ao padroeiro dos ribeirinhos.

A programação cultural também acontece no porto das balsas, perto da exposição Barcos à Vela, e em outros locais do Centro Histórico, onde grupos de pífano circulam com sua sonoridade típica.

Vinda do município de Pão de Açúcar, a Chegança Bom Jesus levou alegria para as margens do Velho Chico. Lenildo Andrade veio com grupo e o neto, Davi Lucas, de 08 anos, já é um dos integrantes do folguedo.

“Nossa festa também está acontecendo agora, em Pão de Açúcar, mas precisávamos vir aqui, prestigiar o Mestre Régis, que nos trouxe para mostrar um pouquinho de nossa alegria para Penedo”, contou Lenildo.

Entre as atrações locais, o pastoril de Santa Luzia levou o colorido e a brincadeira dos cordões azul e encarnado para a plateia. A designer Ana Luiza, de São Paulo, ficou encantada com o folguedo, um dos mais populares de Alagoas.

“É encantador e envolvente, mostra a simplicidade e as raízes culturais de um povo acolhedor e hospitaleiro. Penedo está de parabéns pela festa, que congrega diferentes linguagens e estilos”, afirmou.

Texto e fotos Patrícia Machado/ Equipe Antônio Fon