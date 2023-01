Programação do Senhor do Bonfim segue até domingo

Foto: Max Haack / Ag Haack

Após a Lavagem da Basílica Santuário Senhor do Bonfim, a programação em homenagem ao santo segue até domingo (15) em Salvador. No total, são 10 dias de festas. A programação começou no dia 5 de janeiro com a primeira noite da novena.

Na quinta (12), quando aconteceu a Lavagem, também foi realizada a 8ª Caminhada “Lavagem de Corpo e Alma” da Basílica Santuário Nossa Senhora da Conceição da Praia até a Colina Sagrada.

Confira programação:

Sexta-feira (13)

19h: Oitava noite da novena

Presença de Dom Valter Magno de Carvalho, bispo auxiliar da Arquidiocese de São Salvador da Bahia

Sábado (14)

19h: Nona noite da novena

Presença de Padre Gilson Magno dos Santos, Capelão da Capela de Nossa Senhora da Vitória – Canela

Domingo (15)

5h: Alvorada

Alvorada 5h, 6h, 7h30, 9h e 15h: Santa Missa

Santa Missa 10h30: Santa Missa Solene presidida por Dom Sérgio da Rocha, Cardeal Arcebispo Metropolitano da Arquidiocese de São Salvador da Bahia.

No final da Celebração Eucarística, Dom Sérgio dará a Benção Apostólica com Indulgência Plenária.

Santa Missa Solene presidida por Dom Sérgio da Rocha, Cardeal Arcebispo Metropolitano da Arquidiocese de São Salvador da Bahia. No final da Celebração Eucarística, Dom Sérgio dará a Benção Apostólica com Indulgência Plenária. 16h: Procissão dos Três Pedidos

Procissão dos Três Pedidos Local de saída: Igreja Nossa Senhora dos Mares (Largo dos Mares) chegando na Colina Sagrada, os fiéis serão convidados a dar três voltas em torno da Basílica Santuário Nosso Senhor do Bonfim, fazendo três pedidos. O momento será finalizado com a benção do Santíssimo Sacramento e queima de fogos de artifício.

Leia mais sobre Festas Populares no iBahia.com e siga o portal no Google Notícias.