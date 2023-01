A Proserv é especializada em serviços nacionais e iniciou suas atividades em 2018. A empresa oferece soluções de mão de obra com o objetivo de complementar as operações logísticas de seus clientes. A companhia iniciou o ano com diversas oportunidades de empregos em várias cidades de São Paulo. Veja, a seguir.

Proserv tem NOVAS vagas de emprego em São Paulo

A Proserv trabalha comprometida com o desenvolvimento nos setores de moda, varejo, automotivo, comércio e diversos outros. Atualmente a empresa possui cerca de 450 funcionários atendendo em algumas cidades de São Paulo e Minas Gerais. Trata-se de uma equipe de trabalhadores treinados que oferecem serviços em carga e descarga, conferência de mercadorias, abastecimento de linha, identificação de caixas e vários outros, sempre em busca de produtividade, eficiência e rapidez.

Confira a seguir as oportunidades que a companhia disponibilizou e tudo sobre a seleção de candidatos.

Superv. de Recursos Hum- O funcionário irá liderar a área R&S, desenvolver KPI’s personalizados, garantir a qualidade do processo seletivo, trazer dados do mercado para a empresa e acompanhar o time (Rio de Janeiro);

Monitor – O funcionário irá efetuar a passagem de turno, verificar a situação física do setor e averiguar os equipamentos a serem utilizados (Itapevi/SP);

Aux de Serviços – O funcionário irá carregar e descarregar veículos e realizar a separação de mercadorias conforme os procedimentos e normas da área (Osasco/SP).

Como se candidatar

Para participar da seleção de candidatos, os interessados devem seguir as instruções disponibilizadas no site 123 empregos.

