Provas do concurso da Prefeitura de Penedo acontecem no próximo dia 12 de fevereiro

Falta pouco para quem se inscreveu no concurso da Prefeitura de Penedo testar seus conhecimentos para conquistar a vaga no serviço público municipal.

Restam apenas 30 dias para a realização das provas objetivas do certame que registrou 9.244 inscritos (confira no link abaixo do texto o quantitativo para cada cargo).

Quantitativo de Inscritos – Concurso Prefeitura de Penedo

A etapa eliminatória acontece no próximo dia 12 de fevereiro, data divulgada em 30 de setembro de 2022, após decisão conjunta da Prefeitura de Penedo, Fundepes e Copeve/Ufal sobre a retomada do calendário do concurso.

A princípio, as provas do concurso da Prefeitura de Penedo seriam realizadas em 03 de maio de 2020, mas foram suspensas em função da pandemia de Covid-19.

Quem estiver em dúvida ou precisar de algum esclarecimento em relação ao concurso da Prefeitura de Penedo, deve consultar a unidade de concursos da Fundepes por email (candidatos@fundepes.br) ou pelo telefone (82) 2122-5327, este no horário entre 8h e meio-dia e das 13h às 17h (exceto sábados, domingos e feriados).

Confira abaixo o edital retificado do Concurso da Prefeitura de Penedo

Edital n.01-2020 – Retificado em 20.10.2022 – Concurso Prefeitura de Penedo