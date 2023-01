Psirico reúne Mercury, Veloso e outras celebridades em Salvador

Foto: Reprodução / Instagram

Márcio Vitor, comandante do Psirico, reuniu diversos famosos para um “encontro de verão” em Salvador. No vídeo, publicado pelo cantor nos stories do Instagram, Daniela Mercury, Caetano Veloso, o músico Ivan Sacerdote e outros artistas aparecem ao som de “Jubiabá”, música do cantor Gerônimo.

“Eu estava precisando desse abraço e de encontrar todos vocês nesse verão depois de tanto tempo, pra aquecer meu coração e inspirar meu carnaval! Amo vocês”, escreveu o dono do bordão “música do carnaval”, na legenda do registro.

Luis Miranda, Emanuelle Araujo, Paula Burlamaqui e Mariana Ximenes, o deputado federal André Janones, e os músicos Magary Lord, Jorginho Barbosa, João Cavalcanti, maestro Carlos Prazeres e Baleia Cavaco. também marcaram presença no encontro especial.

