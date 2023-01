Quais são as funções dos bots de trading?

Você já parou para tentar saber a diferença entre um investidor de sucesso e um investidor que vive acumulando perdas? Na verdade, existe mais de uma diferença, e uma delas tem a ver com o nível de conhecimento e experiência no mercado.

Quando você começou a investir, certamente tinha muitas dúvidas sobre como comprar a sua primeira ação, o seu primeiro título do Tesouro Direto, o seu primeiro fundo imobiliário, o seu primeiro ETF… Teve dúvidas sobre como abrir uma conta em uma corretora estrangeira, a fim de captar os dividendos das maiores empresas dos Estados Unidos e do mundo, não é mesmo? E, provavelmente, teve muitas dúvidas antes de fazer sua primeira compra de criptomoedas, um ativo de elevada volatilidade.

Porém, caso você nunca tenha investido, e tenha caído de paraquedas neste texto, também deve estar se perguntando: “O que são bots de trading?”. Bom, você precisa saber que um bot de trading de criptomoedas é uma ferramenta que possibilita a automação de negociações de criptoativos. Assim, o 3commas melhor bot para criptomoedas , por exemplo, se encarregará de realizar todo o processo de análise do mercado, alocação de riscos e ordens de compra e venda de criptos. Logo, ter um robô à disposição representa uma vantagem muito interessante para os investidores. Mas quais são as outras? E quais seriam as desvantagens?

Conectando o bot de trading à corretora

Os bots de negociação podem ser integrados a muitas corretoras. Por exemplo, na plataforma de bots de criptomoedas 3Commas, os robôs podem ser integrados a mais de 17 corretoras – algumas delas estão entre as maiores do mundo, como é o caso da Coinbase e da Binance. Para que a integração seja possível, existe a Interface de Programação de Aplicativos (API). Por meio da API, os robôs, com base em sua programação e nas instruções recebidas, cuidam do processo de negociação de criptomoedas. Isso, como explicaremos mais adiante, traz vantagens muito interessantes para os investidores.

A integração via API entre a plataforma de bots de criptomoedas e a corretora permite que os investidores lancem mão de bots que cumprem funções bem específicas, como os de GRID, os de DCA, os de Opções e os de HODL. Devido à complexidade das funções dos robôs, o investidor precisa ter um mínimo de conhecimento e experiência em negociações desses tipos de ativo. Vale a pena recordar, uma e outra vez, que as criptomoedas estão sujeitas a oscilações constantes e, muitas vezes, bruscas. Logo, quem estiver despreparado para esse mercado acumulará mais prejuízos que ganhos.

Por que usar um bot de criptomoedas?

Se você já pensou em contratar um plano de bots de criptomoedas para integrá-lo a uma corretora, confira os benefícios que esse tipo de robô pode trazer:

Os robôs de negociação de criptomoedas não sabem o que é pausa. Ou seja, eles farão análises do mercado e tomarão decisões 24 horas por dia. Assim, eles acompanham exatamente o ritmo do mercado de criptomoedas, em que não existem feriados ou fins de semana.

Além disso, os robôs de trading trabalham com enorme rapidez. Isso pode ser visto, por exemplo, no processamento de dados: a velocidade com a qual analisam é incomparavelmente superior a de qualquer ser humano, por mais que essa pessoa seja uma especialista em análises técnicas complexas.

Por último, os robôs de negociação jamais serão influenciados pela cobertura da mídia sobre o mercado. Sua neutralidade é absoluta. Além de se manterem neutros, eles também estão protegidos contra outros fatores externos que, potencialmente, influenciam a tomada de decisões no mercado de criptomoedas, como os fatores emocionais. Ou seja, cada decisão será feita com base em análises técnicas incansavelmente feitas. Será que você conseguiria fazer isso?

Entretanto, um robô de negociações não é a recomendação mais indicada para as pessoas que acabaram de estrear no mundo dos investimentos. Antes de se aventurar nesse mercado, busque entender seu funcionamento e, se puder, abra uma conta demonstrativa em uma corretora para ter os primeiros contatos com esse mercado. Quando você já estiver mais à vontade com os tipos de operações possíveis com criptomoedas, e acostumado às constantes oscilações dos preços, já poderá considerar a possibilidade de contratar um bot de negociações para otimizar o seu tempo.

Mais importante que conhecer as funções de bots de trading é entender o porquê de investir em criptomoedas. Em primeiro lugar, lembre-se que você não deve usar mais de um décimo do seu patrimônio para investir em criptoativos, já que são muito voláteis. As perdas podem ser enormes; por outro lado, você pode aproveitar os lucros para reinvesti-los nos setores de sua carteira mais conservadores, como os ocupados por ativos de menor oscilação. Logo, se você souber aproveitar o potencial das criptomoedas, poderá acelerar o desenvolvimento do seu patrimônio. Lembre-se, também, que os retornos obtidos no passado não garantem que, no futuro, você tenha os mesmos lucros. Portanto, invista com cautela.