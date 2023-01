Qual é a diferença entre preguiça e procrastinação?

Entender a diferença entre preguiça e procrastinação pode ajudá-lo a enfrentar a sua situação com mais assertividade. Isso porque, às vezes, pode ser que você esteja buscando dicas para acabar com a procrastinação, quando, na verdade, precisa de dicas para acabar com a preguiça.

Por isso, neste texto nós reunimos algumas considerações sobre ambos os quadros, visando ajudá-lo nessa compreensão para que se torne possível tomar medidas cabíveis. Veja adiante!

Qual a diferença entre preguiça e procrastinação?

Apesar de ser um pouco difícil enxergar a diferença entre preguiça e procrastinação, ela existe, e compreendê-la é muito importante para que possamos tomar medidas cabíveis.

Além do mais, quando entendemos a diferenciação, podemos, ainda, perceber que em alguns momentos nós procrastinamos para “ficar na preguiça”, o que também pode acontecer.

Sendo assim, acompanhe os breves apontamentos abaixo e reflita com a gente:

Procrastinação: Adiar o que deve ser feito em troca de um prazer imediato ou perfeccionismo

A procrastinação pode ser compreendida como o ato de adiar o que deve ser feito, como um trabalho ou uma entrega, com o propósito de trocar por um prazer imediato. É o caso de deixar para fazer o trabalho da faculdade apenas depois de jogar mais uma partida de videogame.

Além de trocar por um momento de prazer, a procrastinação também pode estar associada à insegurança e ao desejo de ser perfeito/perfeccionista. Isso porque uma pessoa perfeccionista adia a entrega de um trabalho, tentando lapidá-lo para “deixá-lo perfeito”. Porém, como não existe perfeição, a pessoa pode acabar mudando tanto o trabalho – em busca desse resultado incrível – que acaba procrastinando o que deveria ser feito.

Por isso, podemos dizer que a procrastinação tem relação com as emoções e sentimentos, enquanto a preguiça não tem essa relação.

A pessoa sabe que precisava fazer tal atividade naquele exato momento, ou que precisava entregar algo o quanto antes, mas se prende na possibilidade de finalizar ou entregar mais tarde, o que faz com que o tempo passe e a procrastinação atrapalhe os resultados do sujeito.

Na procrastinação, a pessoa se sente culpada por deixar a atividade para depois.

Preguiça: Não querer fazer nada e deixar o tempo passar

A preguiça, por sua vez, diz respeito ao ato de não fazer nada por, simplesmente, falta de vontade. Uma pessoa com preguiça deixa de fazer as suas obrigações, e pode, simplesmente, ficar deitada no sofá, deixando o tempo passar.

Perceba que ela é bem parecida com a procrastinação, mas a preguiça pode ser um pouquinho diferente. A pessoa apenas aceita que não fará o que deve ser feito naquele momento, sem criar desculpas do tipo “vou só jogar mais uma partida”.

Ambos os casos andam lado a lado, pois uma pessoa procrastinadora pode estar com preguiça de trabalhar, mas, também, com vontade de fazer outra coisa, como assistir televisão. Além disso, a procrastinação costuma estar associada à sentimentos, enquanto a preguiça não.

Na preguiça, a pessoa se sente OK de ficar sem fazer nada, ou seja, não se sente culpada por isso.

A diferenciação é bastante complexa, e é importante que saibamos que ambas as situações podem prejudicar o nosso desenvolvimento. Claro que não precisamos ser produtivos e ativos o tempo todo, mas quando a preguiça e a procrastinação se tornam muito recorrentes, podemos atrasar prazos, esquecer de fazer coisas importantes e assim por diante.

Por isso, fique atento a essas duas situações e aos enlaces que elas proporcionam, buscando medidas que minimizem a preguiça e os comportamentos procrastinadores. Boa sorte!