Qual é a latência mediana do Starlink e os tempos de ping em 2023

Para que uma conexão com a internet seja perfeita, você precisa de três coisas. A primeira é a velocidade de download e upload, a segunda é a latência e a terceira é o ping. Ambos são cruciais um para o outro. Caso algum deles não esteja de acordo com os outros, sua velocidade de internet cairá ou você não poderá usar os serviços. Da mesma forma, muitos clientes em potencial estão interessados ​​em saber a latência mediana do Starlink e os tempos de ping.

Conhecendo o latência mediana do Starlink e tempos de ping permitirá que usuários em potencial tomem decisões informadas e evitem provedores de serviços de internet lentos. Como resultado, se você deseja comprar o Starlink, leia este guia para aprender tudo sobre latência e tempos de ping do Starlink.

Diferença entre ping e latência

Antes de conhecer latência mediana do Starlink e tempos de ping, é importante limpar o ar entre ping e latência. Assim, para os novatos, um computador em uma rede envia um sinal chamado ping para outro computador na mesma rede.

Agora Latência é a quantidade de tempo (em milissegundos) que leva para que o sinal seja retornado. Ao medir a comunicação, a latência leva em consideração ambas as direções da jornada de um sinal, enquanto o ping mede apenas uma.

Lembre-se de que a latência é uma medida da qualidade da rede e não da velocidade. Dois componentes compõem a velocidade de uma conexão de rede. Primeiro, há a largura de banda, que é a quantidade máxima de dados que pode ser transferida em um determinado período de tempo. Em seguida, há a latência, que é a quantidade de tempo que os dados levam para trafegar.

O ping de forma abreviada geralmente substitui o termo latência. Como resultado, os jogadores costumam usar baixa e alta latência de forma intercambiável para se referir a baixa e ping alto, respectivamente. No entanto, isso não é totalmente preciso.

Aqui está um exemplo de ping. O primeiro mostra um ping de 40 ms enquanto o próximo mostra um ping de 16 ms. Você pode estar pensando que a velocidade de download do primeiro é de quase 90 MBPS, então definitivamente deve ser melhor. Por outro lado, o segundo resultado produzirá uma experiência muito mais perfeita devido ao ping mais baixo, e uma velocidade de download lenta não importará tanto.

Bem, agora você sabe o suficiente, então vamos começar nosso guia imediatamente.

Quais são a latência mediana do Starlink e os tempos de ping?

De acordo com os testes de velocidade realizados pela Ookla, observa-se que a velocidade média de download do Starlink nos Estados Unidos caiu de 90,6 Mbps para 62,5 Mbps entre o primeiro e o segundo trimestres de 2022. As velocidades médias de upload do Starlink nos EUA diminuíram de 9,3 Mbps para 7,2 Mbps no mesmo período.

Houve também um aumento na latência média para os clientes da Starlink nos Estados Unidos, de 43 ms para 48 ms. A Ooka divulgou seu relatório do segundo trimestre de 2022 sobre as velocidades do Starlink em 20 de setembro do ano passado e inclui os números mais atualizados disponíveis. Ainda estamos aguardando o primeiro trimestre de 2023. O relatório desta semana observa que as velocidades diminuíram em geral à medida que mais pessoas se inscrevem no serviço Starlink em todo o mundo.

De acordo com o Starlink, a latência deve ser de 20 a 40 ms, mas o que os usuários reais experimentam? Qual é a posição dos usuários do Starlink sobre os problemas? Felizmente, Ookla.com mantém o controle sobre isso! Eles emitem um relatório trimestral sobre o estado da internet de banda larga no mundo.

Os tempos médios de ping para Starlink no mundo real são de 48 ms. É essencialmente idêntico aos parâmetros especificados. Devido a fatores como carga do servidor e tráfego de rede, os tempos de ping no mundo real são geralmente mais altos do que os observados nas simulações. As especificações declaradas do Starlink assumem condições ideais.

Abaixo está uma imagem mostrando o que Starlink afirma:

Como o Starlink se compara a outros provedores de Internet via satélite?

Starlink é como qualquer outro provedor de serviços de internet via satélite. A órbita terrestre baixa é um local comum para seus satélites. Muitos outros provedores de serviços de internet via satélite, como HughesNet e Viasat, usam satélites que estão a milhares de quilômetros acima da Terra.

Um satélite mais distante levará mais tempo para receber um sinal de dados por causa desse simples fato. Como resultado, os usuários que competem por ISPs baseados em satélite experimentam tempos de atraso bem mais longos.

De acordo com o relatório enviado pela Ookla, a Viasat tem uma latência média de 631 ms, enquanto a da Hughesnet é de 716 ms. Como o Starlink tem uma latência média de 48 ms, o Starlink representa claramente um avanço substancial em relação às gerações anteriores de serviço de internet via satélite.

A latência média para todos os tipos de conexões de alta velocidade nos Estados Unidos é de 14 ms, independentemente da tecnologia subjacente. Quando comparado a outros provedores de internet via satélite, os tempos de ping do Starlink são muito mais comparáveis ​​aos de fibra e cabo. Curiosamente, a latência média do Starlink e os tempos de ping também são os mesmos para o prato de alto desempenho. Portanto, você não precisa se preocupar com nada antes de comprar o normal de $ 599.

Por que a latência é importante?

Jogos online, bate-papos por vídeo e outras atividades que exigem uma conexão de internet rápida a um servidor remoto se tornarão impossíveis se o seu ping for muito alto. Embora existam maneiras de melhorar a velocidade da internet, se a latência for superior a 200 milissegundos, ela é considerada excessiva. Se o seu ping estiver próximo a esse número, você pode esperar um atraso perceptível ao jogar um jogo online.

Você ainda pode ser afetado negativamente pela latência em outras atividades online, como bate-papo por vídeo, reuniões online (como Zoom ou Skype) e trabalho remoto em uma VPN da empresa, mesmo que você não jogue jogos online.

Se o seu ping for muito alto, você não obterá o melhor desempenho desses serviços. Se sua latência for muito alta, você experimentará lag, quedas na conexão e baixa qualidade de vídeo.

Como já mencionamos anteriormente, os três pilares de uma internet rápida: velocidade, latência e ping, são muito importantes.

Conclusão

Bem, isso é tudo o que temos aqui sobre a latência mediana do Starlink e os tempos de ping. Esperamos que este guia tenha ajudado você. Agora você sabe quanta latência e ping o Starlink oferece. Depois de ler este guia, você também pode tomar uma decisão informada. Se você tiver alguma dúvida, por favor, comente abaixo.

