Qual é o melhor aplicativo de mensagens mais seguro (2023)

A privacidade é uma grande preocupação entre usuários e empresas. Todo usuário e empresa deseja que seus dados permaneçam seguros com eles. Depois de ler muitas notícias sobre problemas de segurança no WhatsApp, os usuários estão pensando em mudar para outro aplicativo de bate-papo. Mas a questão é qual? Existem muitos aplicativos de bate-papo que fornecem recursos diferentes e afirmam que sua privacidade é a melhor.

Em meio a essa situação, existem dois aplicativos de bate-papo que estão fazendo seu nome no topo da lista. Este não é outro senão Threema e Signal. Um deles é um aplicativo pago e o segundo é gratuito. Agora, os usuários estão confusos sobre qual deles devem escolher e confiar.

Para ajudar os usuários a escolher o aplicativo de bate-papo mais seguro, estamos aqui com este guia. Neste guia, faremos Threema vs Signal comparação através da qual você poderá entender qual aplicativo será bom para você. Então, sem mais delongas, vamos começar.

Threema vs Signal: qual é o aplicativo de bate-papo de mensagens mais seguro?

Estamos aqui com você para fazer uma comparação entre os aplicativos Threema e Signal. Estaremos fazendo um Threema Vs Signal comparação com base em diferentes critérios para que você possa entender facilmente a privacidade e os recursos do aplicativo. Então, vamos começar com o Threema Vs Signal Comparação.

Threema Vs Signal 2023: configuração de conta

Antes de começar com a comparação de privacidade dos dois aplicativos, é importante entender quais informações os dois aplicativos levam para criar uma nova conta em suas plataformas. Se você está se perguntando por que estamos comparando o processo de inscrição em ambos os aplicativos, a resposta é muito clara.

Você e seus dados só estarão seguros quando o aplicativo não estiver armazenando informações sensíveis e pessoais. Portanto, se o aplicativo estiver obtendo informações pessoais, há chances de que seus dados não estejam protegidos.

Da mesma forma, o Threema permite que os usuários se cadastrem em sua plataforma sem inserir o número do celular. Ele pedirá que você digite o número do telefone. No entanto, dependerá totalmente do usuário se ele está interessado em inserir o número ou não.

Além disso, o Threema gera um ID de usuário através do qual seus amigos poderão encontrá-lo apenas se você o compartilhar. No entanto, o Signal não gera nenhum ID de usuário exclusivo porque usa o número do celular pessoal ao criar a conta.

Portanto, a conta configurada no Threema é mais segura do que no aplicativo Signal.

Threema Vs Signal: Disponibilidade

Para escolher qualquer aplicativo de mensagens, é importante que o usuário saiba se o aplicativo está disponível para todas as plataformas e se seus amigos/familiares irão baixá-lo ou não. O Threema é um aplicativo pago e está disponível para usuários por US$ 5,00 na Play Store. É um pagamento único e você não precisará pagar nenhum valor depois dele. No entanto, o Signal é um aplicativo gratuito; os usuários não precisarão pagar nenhum valor para baixá-lo.

Ambos os aplicativos pagos e gratuitos serão bons para os usuários, mas serão baseados em critérios diferentes. O Threema é um aplicativo pago, o que significa que haverá menos chances de seus amigos/parentes fazerem o download, pois eles terão que pagar taxas por ele. Mas, ao mesmo tempo, o Signal é um aplicativo gratuito, para que outros usuários não pensem antes de instalá-lo.

De acordo com a disponibilidade do app, o Signal vai ser bom para você, caso você não tenha interesse em pagar pelo app e seus amigos/parentes não estejam lá. Mas todos nós sabemos que aplicativos gratuitos nem sempre são bons, e é bom pagar por aplicativos para obter alguns recursos e segurança exclusivos e premium pelos quais a Threema está cobrando.

Threema Vs Signal: Privacidade

Tanto o Threema quanto o Signal oferecem alta segurança e privacidade para mensagens. Mas, como já mencionamos, o Threema não exige nenhuma informação pessoal para a criação da conta, portanto, os dados no Threema são mais seguros quando comparados ao Signal. Assim, a privacidade dos seus dados fica mais protegida que o Signal. Além disso, o Threema permite que os usuários tornem sua conta anônima e conversem por meio dela, o que também o torna um dos melhores aplicativos para manter a privacidade em mente.

Mas no aplicativo Signal, você não terá esse tipo de privacidade.

Threema Vs Signal: Segurança

Agora, vamos falar sobre a segurança de ambos os aplicativos. Threema e Signal fornecem aos usuários criptografia de ponta a ponta das mensagens enviadas e recebidas. Assim, o destinatário só poderá ler suas mensagens, caso contrário, ninguém poderá conferir essas mensagens. Mesmo que algum usuário tente ler as mensagens por meio de links ou outros dispositivos, eles não poderão fazer isso, pois não há informações armazenadas no lado do servidor do aplicativo.

Ambos os aplicativos fornecem alguns outros ótimos recursos de segurança nos quais, uma vez que o remetente envia qualquer mensagem, ela é excluída rapidamente do servidor. Portanto, nenhum bate-papo, dados ou ID de publicidade são armazenados no servidor de ambos os aplicativos. Além disso, os usuários não são obrigados a permitir que seu catálogo de endereços encontre amigos no aplicativo para conversar. Você terá que compartilhar sua ID de usuário para se conectar com outro usuário no Threema e no Signal.

Threema é melhor em privacidade quando comparado ao Signal. É porque o Signal exige o número de telefone durante a inscrição, para que qualquer pessoa possa tentar se conectar com você se tiver seu número. No entanto, existem alguns recursos através dos quais você pode impedir que isso aconteça.

Threema Vs Signal: conformidade com GDPR e última auditoria de segurança

GDPR Compliance é um ato através do qual a proteção de dados dos usuários é levada em consideração. O Threema está em conformidade com o GDPR, mas o Signal não. Além disso, a auditoria de segurança do Threema foi realizada pela última vez em 2020, enquanto a auditoria de segurança do aplicativo Signal foi realizada pela última vez em 2014.

Aqui, o Threema é o vencedor claro, pois está em conformidade com o GDPR, mas o Signal não.

Threema Vs Signal: em qual deles confiar em 2023?

Sabemos que depois de ver as informações acima, é difícil para você escolher um aplicativo. Ambos têm características diferentes e fornecem segurança e privacidade aos usuários. Também é difícil para nós anunciar um vencedor porque o Threema é um aplicativo pago e permite que os usuários criem contas sem fornecer detalhes pessoais, e até mesmo você pode conversar com outras pessoas permanecendo anônimo. Mas o mesmo recurso não está disponível para o Signal. Além disso, o Threema fornece ao usuário acessibilidade para comprar servidores separados, o que também é bom para eles.

Além disso, o Signal é um aplicativo muito popular e, como está disponível gratuitamente na Play Store, há chances de que seus amigos e parentes estejam disponíveis neles. Como seu principal objetivo é conversar com seus amigos e parentes, e se eles não estiverem disponíveis no aplicativo? Isso o beneficiará mesmo depois de pagar alguma taxa por isso? É por isso que há chances de que mais usuários não estejam disponíveis no Threema, e você pode ter que convencê-los a pagar a taxa se quiser falar com eles.

Agora, é a hora do resultado. As decisões dependem totalmente de você. Se você puder pagar a taxa e seus amigos e parentes estiverem disponíveis no Threema, você pode usar este aplicativo. Mas, se seus amigos e parentes não estão dispostos a pagar a taxa, mas querem segurança e privacidade, o Signal será o melhor para você. No que diz respeito à segurança, ambos os aplicativos são bons. Por hoje é isso, até a próxima.

