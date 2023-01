Qual será o futuro do empréstimo consignado do Auxílio Brasil

O ex-presidente da República, Jair Bolsonaro, liberou em outubro do ano passado o empréstimo consignado para os beneficiários do Auxílio Brasil, agora, Bolsa Família.

Por meio da linha de crédito, o cidadão pode comprometer até 40% do seu benefício e pagar a dívida em até 24 meses. Desse modo, o pagamento é garantido com o próprio valor do benefício.

Todavia, com a transição do governo, a equipe do atua presidente, Luiz Inácio Lula da Silva (PT), ressaltou a suspensão da oferta a partir deste ano.

“As pessoas que tomam o crédito consignado terão a sua renda familiar comprometida, quer permaneçam no programa de transferência de renda, quer não, mesmo que saiam por medida de redesenho, averiguação ou impossibilidade de atualização de informações“, diz o texto.

Futuro do empréstimo consignado do Auxílio Brasil

Segundo as informações do próprio grupo político de Lula, mesmo que o encerramento da oferta aconteça, os contratos ativos não serão alterados. Ou seja, os beneficiários continuarão pagamento as parcelas da dívida e não terão que devolver o dinheiro tomado.

Neste sentido, a única alteração se refere a impossibilidade de contratação do empréstimo consignado do programa social. Lembrando que neste ano o projeto passará por mudanças significativas, voltando a se chamar Bolsa Família, por exemplo.

O que diz no relatório enviado a Lula

No texto encaminhado ao presidente da República, com relação ao serviço, os especialistas afirmam que a dinâmica imposta pelo serviço acaba transferindo o dinheiro de pessoas vulneráveis para o sistema financeiro do mercado, aumentando ainda mais a desigualdade no país.

“As pessoas que tomam o crédito consignado terão a sua renda familiar comprometida, quer permaneçam no programa de transferência de renda, quer não, mesmo que saiam por medida de redesenho, averiguação ou impossibilidade de atualização de informações. […] Trata-se de uma desproteção social futura, com transferência de valores substanciais da renda dessas famílias para o sistema financeiro”, diz um trecho do relatório.

Contudo, é importante lembrar que ainda não há nada confirmando, e o governo eleito pode abandonar a ideia de suspender o consignado e optar por apenas reduzir as taxas de juros da modalidade. Dessa forma, os impactos na renda das famílias de baixa renda seriam mais brandos.

Vale a pena solicitar empréstimo consignado do Auxílio Brasil?

Antes de solicitar o empréstimo consignado do Auxílio Brasil, é importante analisar o que os especialistas dizem sobre o serviço. Muitos deles o criticam, isso porque, o risco de endividamento é maior ainda para a população de baixa renda.

De acordo com eles, os recursos concedidos pelo Auxílio Brasil, em geral, são para gastos básicos de sobrevivência. Como as parcelas do consignado são descontadas diretamente na folha de pagamento do benefício, a renda do beneficiário é comprometida.

Em razão disso, a recomendação é somente optar por este serviço em casos extremos e de necessidade.