Qual será o NOVO valor das aposentadorias a partir de janeiro? Veja agora o REAJUSTE

Os aposentados e pensionistas do INSS (Instituto Nacional do Seguro Social) já podem contar com mudanças a partir deste mês de janeiro. Com a definição do novo salário mínimo, o valor dos benefícios da autarquia serão alterados.

Em agosto do último ano, o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) propôs o valor de R$ 1.302 para o salário mínimo de 2023. No entanto, com a aprovação de um novo Orçamento, a equipe de Luiz Inácio Lula da Silva (PT), conseguiu ampliar o valor para R$ 1.320.

O reajuste do salário mínimo representa 8,9%, isto é, R$ 108 a mais em relação ao piso de 2022 (R$ 1.212). Todavia, para conseguir chegar a essa quantia, foram necessários mais R$ 6,6 bilhões para bancar todos os benefícios que serão alterados com essa correção.

Impacto do novo salário mínimo no INSS

Inicialmente, é importante salientar que o reajuste no salário mínimo de 2023 não tem influência somente na vida dos trabalhadores que recebem salários no setor privado, mas também impacta no valor dos benefícios do INSS, conforme informação anterior.

Na prática, nenhuma pensão ou aposentadoria paga pela autarquia pode ter valor inferior ao salário mínimo vigente (R$ 1.320). A mesma atualização deve acontecer para aqueles que recebem o BPC (Benefício de Prestação Continuada), benefício assistencial pago pelo órgão.

Confira como ficará o valor dos benefícios em 2023:

R$ 1.212,00 – R$ 1.320,00 (salário mínimo);

R$ 1.300,00 – R$ 1.415,83;

R$ 2.000,00 – R$ 2.178,20;

R$ 3.000,00 – R$ 3.267,30;

R$ 4.000,00 – R$ 4.356,40;

R$ 5.000,00 – R$ 5.445,50;

R$ 6.000,00 – R$ 6.534,60;

R$ 6.500,00 – R$ 7.079,15;

R$ 7.087,22 – R$ 7.718,69 (teto).

Calendário de janeiro do INSS

Para quem ganha um salário mínimo:

Benefício com final 1 – 25 de janeiro;

Benefício com final 2 – 26 de janeiro;

Benefício com final 3 – 27 de janeiro;

Benefício com final 4 – 30 de janeiro;

Benefício com final 5 – 31 de janeiro;

Benefício com final 6 – 01 de fevereiro;

Benefício com final 7 – 02 de fevereiro;

Benefício com final 8 – 03 de fevereiro;

Benefício com final 9 – 06 de fevereiro;

Benefício com final 0 – 07 de fevereiro.

Para quem ganha mais que o salário mínimo:

Benefício com final 1 e 6 – 1º de fevereiro;

Benefício com final 2 e 7 – 2 de fevereiro;

Benefício com final 3 e 8 – 3 de fevereiro;

Benefício com final 4 e 9 – 6 de fevereiro;

Benefício com final 5 e 0 – 7 de fevereiro.

Como consultar os benefícios?

O segurado poderá consultar informações sobre o salário extra das seguintes formas:

Site Meu INSS

Acesse o portal Meu INSS pelo navegador; Clique em “Entrar com Gov.br”; Procure a opção “Extrato de Pagamento de Benefício”.

Aplicativo Meu INSS

Instale o aplicativo Meu INSS, disponível para Android e iOS; Faça login com os dados pessoais registrados na plataforma; Clique em “Entrar”; Selecione o botão “Extrato”.

Central de Atendimento 135

Também há opção de consultar as informações pela central de atendimento do INSS, no número 135 (disponível de segunda a sábado, das 7 horas às 22 horas – sem cobrança de taxas).