Quali ABRE VAGAS presenciais e HOME OFFICE

A Quali, líder brasileira na comercialização e administração de planos de saúde coletivos, segue com ótimas oportunidades de emprego disponíveis. Com vagas em São Paulo, Barueri e remotas, pode ser sua chance de crescer profissionalmente. Dito isso, antes de falar um pouco mais sobre a companhia, confira as vagas que estão em aberto:

Analista de Desenvolvimento de TI – Full Stack – Barueri – SP e Remoto – Efetivo;

Banco de Talentos – Qualiplural (Diversidade) e Tech – Banco de talentos;

Coordenador(a) de ITSM – São Paulo – SP – Efetivo;

Pessoa Consultora de Vendas – São Paulo – SP;

Scrum Master – São Paulo – SP – Efetivo;

Tech Lead – São Paulo – SP – Efetivo.

Mais sobre a Quali e como se candidatar

Como você já pôde verificar a lista de cargos, a inscrição acontece de forma bastante intuitiva e rápida. Você só precisa clicar nesse link para ir automaticamente à página do 123empregos. Por lá, é só conferir todos os detalhes referentes à vaga (requisitos, funções, benefícios, horário de trabalho, etc..) com atenção e se candidatar.

Sobre a Quali, é interessante destacar que trata-se de uma empresa que há mais de 20 anos cuida da saúde de 2,6 milhões de clientes, espalhados por todo o Brasil, abraçadas por mais de 100 operadoras, 700 planos de saúde e 387 entidades de classe parceiras.

Além disso, acredita no poder da escolha, por isso respeita e acolhe. Não à toa a Quali chegou no patamar que se encontra. Isto é, a Quali valoriza e respeita a diversidade em todas as suas formas, e considera isso como algo essencial para construir ambientes mais saudáveis e criativos.

Confira alguns dos benefícios da Quali:

Vale-refeição ou Vale-alimentação;

Assistência médica;

Assistência odontológica;

Seguro de vida;

PPR;

Vale-transporte;

Auxilio para home office;

Day off no dia do aniversário;

Short Friday;

Gympass;

Zenklub.

