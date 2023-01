Qualificação profissional GRATUITA SENAI BAHIA

Atualmente, O SENAI BAHIA oferece cursos de qualificação para que as pessoas consigam colocação, ou recolocação no mercado. Com a competitividade hoje em dia, todo acréscimo no currículo faz diferença, especialmente quando ele vem de uma instituição conceituada, como o SENAI.

Continue acompanhando este artigo para saber quem pode participar dos cursos de qualificação profissional do SENAI BAHIA, quais são os requisitos e como eles funcionam.

Para quem são os cursos

Os cursos de qualificação do SENAI BAHIA se destinam aquelas pessoas que querem se qualificar no mercado. Podem fazê-lo jovens a partir de 15 anos e adultos.

Entretanto, eles se destinam exclusivamente a pessoas de baixa renda e, para acessá-los, elas, precisam passar por um processo seletivo. Cada curso pode variar em requisitos como idade e escolaridade mínimo exigidos.

Portanto, cada um se destina a um público diferente, que deve cumprir os requisitos, para ingressar nas aulas.

Como funcionam os cursos do SENAI BAHIA

Os cursos de qualificação do SENAI BAHIA podem ser tanto presenciais, como semi-presenciais, ou online. O seu tempo de duração pode variar, mas eles sempre contam com a carga horária mínima de 160 horas.

O SENAI BAHIA fornece aos seus alunos a estrutura completa de aprendizado, ensinando não só a teoria, como fornecendo aulas práticas em oficinas e laboratórios (quando for pertinente à matéria).

Além disso, o aluno conta com materiais didáticos suficientes para o seu aprendizado e professores qualificados para o ensino. Ao final dos cursos, os alunos têm direito a um certificado de conclusão de curso, com a carga horária pré-determinada para cada um dos cursos.

O que são os cursos de qualificação profissional

Cursos de qualificação profissional se tratam daqueles que visam ofertar ao profissional uma oportunidade de especialização, ou de atualização na sua área. Portanto, eles são cursos que visam enriquecer um currículo e ofertar ao profissional informações que ele ainda não teve com a sua experiência de mercado.

Há possibilidade de profissionais que já atuam na área entenderem mais a respeito dela. Assim como há possibilidade daqueles que estão fora do mercado há algum tempo se reintegrarem, mediante um curso de qualificação, como aquele ofertado pelo SENAI BAHIA.

Quais as vantagens de ter esses cursos no seu currículo

São diversas as vantagens que a feitura de um curso de qualificação profissional, como o do SESI BAHIA, proporciona ao profissional. Quando alguém realiza qualificação profissional, mostra empenho em adquirir conhecimento na sua área e em se manter atualizado.

Por isso, é possível conseguir melhores oportunidades no mercado, seja como requalificação profissional, seja mediante o aumento do salário. Portanto, vale a pena investir em um curso desses, para adquirir mais habilidades e valor no mercado.

Como solicitar mais informações

Aqueles que desejarem obter mais informações sobre os cursos de qualificação profissional do SENAI BAHIA devem entrar em contato com o polo, mediante o e-mail: [email protected] Por lá, eles informarão quais os cursos disponíveis, qual a carga horária e quando se pode começar as aulas, bem como qualquer outra dúvida do aluno.