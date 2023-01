quando vou receber o adicional de R$ 150?

Uma das principais promessas de Lula (PT) durante a campanha presidencial deste ano, o adicional de R$ 150 por filhos menores de seis anos de idade dentro do Bolsa Família não deve começar a ser pago em janeiro. Em entrevista, o Ministro do Desenvolvimento Social, Família e Combate à Fome, Wellington Dias confirmou a informação.

O Ministro argumentou que o novo governo precisa primeiramente organizar o cadastro para entender quem são as pessoas que realmente precisam do dinheiro. Ele argumenta que parte dos usuários que estão recebendo serão excluídos, e parte dos cidadãos que não estão recebendo, serão selecionados.

Neste sentido, ele deu um prazo de 90 dias para que esta reorganização do cadastro aconteça. Considerando a ideia de que o adicional só será pago depois do redesenho, então a chance maior é de que o bônus de R$ 150 só chegue ao bolso do usuário a partir do próximo mês de abril. Serão, no mínimo, mais três meses de espera.

“Há uma recomendação do Ministério Público para que trabalhemos inicialmente com uma perspectiva de 90 dias. Estamos agora com as equipes técnicas debruçadas nas alternativas exatamente para trabalharmos no menor prazo possível”, afirmou o ministro durante a posse da ministra do Planejamento e Orçamento, Simone Tebet.

“A atualização (do Cadúnico) é essencial inclusive para que a gente com segurança possa trabalhar esse acréscimo dos R$ 150 por criança. Eu preciso ter um sinal técnico de que temos segurança para eficiência (para iniciar o pagamento).”

“O Cadúnico está desatualizado. Termos que fazer no menor prazo possível para chegar a quem precisa”, continuou Dias.”O programa do governo é para os mais necessitados, mas também deve cuidar das outras necessidades”, completou o Ministro, que preferiu não cravar uma data exata para o pagamento do adicional.

Como vai funcionar o adicional de R$ 150?

Tomando como base a proposta feita por Lula ainda durante a campanha presidencial do ano passado, é possível afirmar que o adicional de R$ 150 do Bolsa Família será pago para crianças menores de seis anos de idade.

Uma mesma família poderá acumular mais de um adicional, caso registre mais de um filho menor de seis anos de idade no sistema do Cadúnico. Este bônus poderá fazer crescer o valor mínimo de R$ 600 que será pago no Bolsa Família.

Não será necessário realizar nenhum tipo de inscrição para receber o adicional de R$ 150. Independente da data de estreia do bônus, a liberação deverá ser feita de maneira automática a partir dos registros do Cadúnico.

Endividados do Bolsa Família

O Ministro também falou sobre a questão dos endividados do consignado do Auxílio Brasil. Ele disse que o novo governo já está buscando políticas para ajudar estas pessoas, e indicou que pode inserir este público dentro do novo programa Desenrola.

“É grave o problema dos endividados do programa Auxílio Brasil no chamado consignado. Primeiro já tratado do ponto de vista da própria legalidade, usado no período de eleição com claramente objetivos eleitorais.” disse em entrevista ao jornal O Globo .

“O presidente Lula durante a campanha já demonstrou muita sensibilidade com os endividados e trabalhou no programa Desenrola, que vai incluir o público do Bolsa Família“, afirmou.