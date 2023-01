Quanto custa 15 GB de ponto de acesso? 15 GB de dados são suficientes?

Para alguns usuários, 15 GB de hotspot móvel podem durar um mês inteiro, enquanto para outros geeks de tecnologia, esses dados podem acabar à noite. Então, tudo depende dos padrões de uso do usuário. Esteja você usando um ponto de acesso dedicado ou um ponto de acesso móvel, você pode estar pensando em quanto tempo 15 GB de dados de ponto de acesso móvel serão suficientes. Aqui está nosso guia informativo para entender isso melhor.

15 GB de dados de ponto de acesso móvel são suficientes?

A vida útil dos seus 15 GB de dados de hotspot móvel é proporcional à forma como você os usa. A velocidade de download ou upload de um usuário determina a rapidez com que diferentes atividades online consomem dados. Curiosamente, uma atividade que consome muitos dados é assistir a um vídeo 4K ou pelo menos um vídeo 1080P, enquanto outras atividades como ouvir música ou enviar e-mails consomem muito menos dados.

Se você estivesse limitado a 15 GB de dados e tivesse que fazer essas coisas em baixa definição, teria cerca de 50 horas para fazer isso. O streaming de conteúdo do Netflix ou Prime Video consumirá mais dados do que qualquer outro uso possível. Em 21 horas, a 700 MB/h, você acabaria usando todos os 15 GB.

Quanto custa 15 GB de dados de ponto de acesso?

Mesmo nos dias de hoje, 15 GB pode parecer muito, mas pode acabar em alguns dias se você transmitir vídeos regularmente. Mesmo no ano de 2023, 15 GB de dados é uma quantidade bastante boa se você planeja usá-los na forma de ponto de acesso móvel. No entanto, o aumento dos serviços de streaming on-line reduziu significativamente esse número até uma década atrás.

Se tudo o que você faz é verificar seu e-mail e navegar na web, 15 GB devem durar um mês inteiro. A situação muda drasticamente quando você começa a baixar arquivos de mídia, como filmes, músicas e aplicativos. Praticamente, 15 GB de dados de hotspot móvel devem durar bastante para usuários mais velhos que usam seus telefones apenas para Facebook e WhatsApp.

Mas para esta geração consumidora de conteúdo, onde a maior parte do tempo é gasta assistindo YouTube, Netflix e Instagram Reels, 15 GB dificilmente duraria uma semana se usado com sabedoria.

Uso de dados em termos de atividade

Descobrimos abaixo o consumo típico de dados para as atividades online mais populares. Agora, você pode calcular seu consumo diário de dados multiplicando seu uso atual de dados pelo número médio de horas gastas nessa tarefa.

Conclua este procedimento para cada um e, em seguida, conte seus resultados. Depois disso, divida por 30 para ter uma ideia aproximada do seu consumo mensal. Mesmo que você tenha apenas 15 GB de hotspot móvel para este mês, não se preocupe porque ainda há algo que você pode tirar dele.

Navegação Simples na Internet

O uso de dados para carregar uma página da Web média é de cerca de 2 MB. Isso não é muito. Isso significa que você pode acessar mais de 7.500 sites com 15 GB de dados. Isso pode parecer ótimo.

Mas se você começar a visitar sites com muitas imagens ou conteúdo, como Reddit ou Quora, o uso de dados do site aumentará exponencialmente. Pode até 15 MB por site. Agora, isso significa que você só tem 10 dias com 15 GB de dados se visitar regularmente esses sites.

No entanto, se você mantiver suas escolhas limitadas a sites de notícias e entretenimento, poderá continuar por 30 dias seguidos. Se você tiver sorte, poderá até ter alguns dados transferidos para o próximo mês.

Streaming de vídeo

É aqui que você sentirá a escassez de dados. Se você é um observador compulsivo, sentirá rapidamente a necessidade de recarregar se estiver transmitindo um vídeo. Não importa se você está usando Netflix ou Prime, ou qualquer outro serviço que desejar, 15 GB de dados não duram muito para esse fim.

Para uso prático, aqui estão os padrões que registramos:

Standard Video or Better usa cerca de 600 MB por hora. Isso se traduz em aproximadamente 23 horas de streaming de vídeo padrão.

Se você deseja aumentar a qualidade com boa ou alta definição, o consumo aumentará para 1 GB por hora. Isso se traduz em um máximo de 15 horas de experiência de exibição de vídeo.

Agora, aumentando ainda mais a qualidade, temos o Full HD. Muitas vezes denominado em plataformas OTT como melhor. Isso consumirá cerca de 2,5 GB de dados por hora. Isso parece muito e durará no máximo 5 a 6 horas. Então, apesar de tudo, você pode assistir a 2 bons filmes. Esqueça assistir a uma série de televisão como a Casa do Dragão.

Ninguém com 15 GB assistiria a um vídeo 4K, a menos que o estivesse usando como plano de backup. Mas para eles, o vídeo 4K dura no máximo 3 horas, dependendo da qualidade dos gráficos. Se o vídeo contiver HDR, não durará mais de 2 horas.

Chamada de vídeo

O uso de dados de videochamada dependerá da plataforma que você está usando. Suponha que você esteja usando o WhatsApp para chamadas de vídeo, então ele consumirá aproximadamente 60-70 MB/h. No entanto, se você usar o Zoom para chamadas de vídeo, a taxa de dados aumentará para 150 MB/h.

Esse pico geralmente se deve à qualidade e o Zoom é feito para fins profissionais. No entanto, você pode obter várias configurações para ajustar um pouco as coisas no lado inferior.

Por fim, se você deseja usar o Skype para chamadas de vídeo, seu uso de dados irá muito além disso, chegando a impressionantes 250 MB/h. Ainda assim, com apenas videochamadas, você pode esperar que seus dados de 15 GB durem mais de 2 semanas, dependendo do seu padrão de uso.

Jogo on line

É aqui que muitos usuários ficam confusos. Os jogadores costumam pensar que os jogos online consomem muitos dados, mas isso é um mito. Veja bem, o jogo já está instalado no seu sistema e as visualizações são geradas a partir do seu sistema.

Isso significa que os dados consumidos são gastos apenas para extrair as estatísticas e as atividades do jogador online. Como resultado, os jogos online não consomem muitos dados. Na prática, você pode esperar gastar cerca de 150-200 MB de dados por hora no caso de jogos online.

No entanto, todo o cenário muda no caso dos jogos MOBA. Jogos MOBA, como em League of Legends. Esses tipos de jogos ocupam cerca de 250 MB ou mais a cada hora que você os joga.

Conversando

Aplicativos de bate-papo como Facebook, WhatsApp, Telegram ou Viber não usam muitos dados se você puder restringir o uso de dados. Se você deseja conversar com seus amigos ou familiares por muito tempo, recomendamos que você restrinja o uso de dados para que fotos e vídeos não sejam baixados e você possa conversar por meses.

Conclusão

15 GB de hotspot móvel são suficientes, dependendo do seu caso de uso. Você pode sobreviver com 15 GB de dados durante todo o mês se assistir a vídeos do YouTube ou transmitir Netflix e principalmente conversar e navegar na web. Por outro lado, se você quiser assistir a vídeos, fazer chamadas de vídeo e baixar músicas, 15 GB de dados duram de 4 a 5 dias.

Se você estiver preso a 15 GB de ponto de acesso móvel, recomendamos que ative a Economia de dados se estiver no telefone ou ative a Conexão medida se estiver usando em um desktop. Isso é tudo o que temos aqui sobre quanto é 15 GB de hotspot móvel. Esperamos que este guia tenha ajudado você.

