Quanto custa a franquia Imaginarium?

O setor de franchising vem crescendo no mercado financeiro há décadas. Atualmente, o segmento de decoração está ganhando cada vez mais espaço por conta da sua rentabilidade anual. Por isso, muitos investidores estão buscando saber quando custa a franquia Imaginarium.

Nos últimos anos, com o isolamento social, as pessoas começaram a investir em atividades dentro de casa e uma delas foi decorar os ambientes. Aliás, o hábito permanece até os dias de hoje e, por isso, esse fato impulsionou o ramo.

História da franquia Imaginarium

A empresa foi fundada em 1991, mas os seus criadores já trabalhavam com artesanato desde a década de 80. O seu nascimento se deve ao aumento da demanda, o que já estava fazendo suas mercadorias serem vendidas em grandes lojas de departamento.

Dessa forma, a missão da franquia Imaginarium é transformar todo dia pra melhor e segue esse lema como base para a criação de seus artefatos. Hoje, é difícil encontrar alguém que não conheça ou não aspire os mimos da marca, o que já se mostra como uma vantagem para quem quer investir.

Quanto custa, de fato, investir na Imaginarium?

O investimento mínimo para empreender e abrir uma unidade da marca é de 100 mil reais, podendo variar até 350 mil reais. Como todo franchising, existem tarifas que complementam o montante aplicado inicialmente, até mesmo para financiar o suporte que a franqueadora irá oferecer durante o processo.

Desse modo, a taxa de franquia varia entre 40 mil e 50 mil reais. Além disso, o capital de instalação, por sua vez, custa de 55 mil a 350 mil reais. Mas, isso dependerá do modelo da unidade que será construído.

A taxa de propaganda da franquia Imaginarium é de 2% do valor do faturamento bruto mensal. Por sua vez, a taxa de royalties tem sua base de cálculo prevista em 5% sobre a quantia faturada no mês.

E os lucros e vantagens?

O faturamento médio mensal é de 100 mil reais, contando com um prazo de retorno de 36 meses, aproximadamente. O capital de giro está entre 20 mil e 100 mil reais, o que pode ser obtido mais detalhadamente com os assessores no momento da entrevista.

Com relação ao suporte oferecido, a marca faz uma assessoria para com a escolha de equipamentos, o planejamento arquitetônico, o projeto de operação, a seleção de um ponto comercial adequado e que tenha movimentação do público alvo.

Além disso, é disponibilizado um material promocional para o novo franqueado, juntamente com um auxílio na publicidade e propaganda. Sobre a equipe, todos os integrantes passam por um treinamento e uma capacitação para se adaptar às estratégias de trabalho utilizadas.

Perfil do franqueado

Aqui, para manter a sua excelente reputação no mercado, a franquia Imaginarium mantém um perfil seletivo para admitir seus investidores e dar lugar para alguém representar seu nome nos locais de comércio distribuídos pelo Brasil.

Idoneidade, e não ter restrições financeiras é o primeiro critério, que é justo e geralmente requisitado por outras franqueadoras. Ainda, é preciso de um comportamento dinâmico para com o trabalho e ter a capacidade de assumir lugares de liderança. Assim como, gerenciar equipes de maneira adequada a diferentes contextos.

Para mais, a franquia Imaginarium também um conhecimento técnico e um perfil de curiosidade, busca por melhorias e disciplina com regras pré-estabelecidas.

Processo de seleção da franquia Imaginarium

O primeiro passo para investir em qualquer ramo do franchising é acessar o site da empresa e enviar a ficha de cadastro preenchida, mostrando o devido interesse em ser um associado. Logo depois, haverá uma resposta de um representante.

Via de regra, após a comunicação escrita, uma entrevista é agendada e ocorre uma reunião para a análise do perfil do investidor interessado. Dessa maneira, alguns pontos são discutidos com mais foco e tratados com mais relevância.

Assim, é abordado, principalmente: o ponto comercial, a viabilidade do negócio e a situação financeira do futuro empreendedor. Por fim, após o encontro online, todas essas características são avaliadas de maneira presencial, mediada por uma visita a uma sede da franquia Imaginarium.

Então se deve investir?

Se o perfil do empreendedor for semelhante ao exigido pela marca e seu contexto financeiro atender às necessidades de abrir uma unidade, a opção é excelente.

Como já existe uma reputação e um público bem consolidado, as chances de sucesso são altíssimas, ainda mais contando com o suporte oferecido pela franqueadora.

Sendo assim, se for do seu interesse, tornar-se um franqueado Imaginarium pode ser um grande investimento. Dessa forma, entre no site e faça o cadastro.