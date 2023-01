Quantos planos de Internet Starlink estão disponíveis em 2023 explicados

Curiosamente, com a crescente popularidade de Elon Musk e SpaceX, a internet da Starlink está na moda atualmente. Como resultado, mais e mais pessoas estão comprando e querem saber sobre os planos de internet Starlink em 2023. Neste guia, comparamos e explicamos todos os planos de internet Starlink disponíveis no momento. Então, vamos começar.

Quantos planos de Internet Starlink estão disponíveis em 2023?

A partir de agora, em 2023, um total de 6 planos de internet estão disponíveis. Parece que o Starlink tem algo para todos. A seguir estão os planos disponíveis com Starlink:

Plano Residencial: Para quem gosta de ficar em casa Melhor Plano de Esforço: Serviço de baixa prioridade para clientes residenciais Plano de trailer: Para quem gosta de viajar Plano portátil: Clientes residenciais podem optar por este plano para contratar Starlink com eles Plano de negócios: Para empresas Plano Marítimo: Para operadores de iates e barcos Plano de aviação: Para operadores de aeronaves

Planos de Internet SpaceX Starlink explicados 2023

1. Plano Residencial Starlink

Quando se trata de serviço de internet, a primeira oferta da Starlink foi o pacote Starlink Residencial. É a oferta básica, projetada para quase todos os clientes que desejam internet Starlink. O plano residencial destina-se ao uso de longo prazo em um único local e não está disponível para fins comerciais.

Em termos de velocidades de download, o serviço residencial pode atingir os 20-100 Mbps, enquanto as velocidades de upload podem atingir os 5-15 Mbps. Além disso, a latência está entre 25 e 50 ms e os dados são ilimitados (embora as taxas de transferência diminuam após o uso de 1 terabyte).

Com um preço de $ 110 por mês mais $ 599 para equipamentos de hardware, o Plano de Internet Residencial não é barato. Os clientes podem cancelar a qualquer momento porque não são necessários compromissos de longo prazo. Se você deseja comprar o prato de alto desempenho, terá que desembolsar $ 2.500 pelo hardware.

A partir de agora, o plano residencial está atualmente limitado devido à alta demanda e implantação incompleta da constelação de satélites Starlink. Pode ser necessário encomendar Residencial com antecedência e entrar em uma lista de espera em determinadas áreas.

Além disso, o Starlink permitirá que os que estão na lista de espera façam pedidos de equipamentos e comecem a usar o serviço Residencial à medida que a capacidade da rede aumenta.

2. Plano de Melhor Esforço Starlink

Os assinantes Starlink na lista de espera Residencial têm acesso ao pacote de internet Best Effort. O serviço Best Effort está sendo oferecido atualmente a um número limitado de clientes de pré-encomenda Starlink.

Enquanto aguardam a conversão de suas contas para o serviço Residencial, os que estão na lista de espera podem obter o serviço de Internet Best Effort e Starlink. O termo “melhor esforço” significa exatamente o que diz: o melhor esforço possível será feito para fornecer o serviço. Você terá acesso à internet Starlink, mas sua velocidade não é garantida e às vezes pode ser lenta.

Os clientes do plano Residencial são o público-alvo da Best Effort. O uso pretendido é o uso doméstico.

Haverá uma ampla gama de velocidades de download entre 5 e 50 Mbps, e as velocidades de upload podem variar entre 2 e 10 Mbps. Não há limites de dados rígidos, assim como no residencial. No sistema Starlink, os usuários do Best Effort são colocados mais abaixo na fila de prioridade. Os clientes do Best Effort terão velocidades mais lentas durante os horários de pico devido à rede ter que priorizar o tráfego de clientes residenciais.

A taxa de melhor esforço mensal é de US$ 110 mais uma taxa única de equipamento de US$ 599. Os clientes não estão vinculados a nenhum acordo e podem cancelar ou suspender o serviço quando quiserem. Basicamente, o melhor esforço está no meio de clientes residenciais permanentes e em lista de espera.

Não há necessidade de comprar nenhum equipamento novo; sua conta será convertida para o status Residencial automaticamente quando estiver qualificada e disponível.

3. Plano Starlink RV

O plano Starlink RV é uma conexão de internet específica para RV – Recreation Vehicle. O Starlink RV atende às necessidades dos usuários de trailers, moradores de vans e overlanders. Suponha que você assine esse nível de serviço. Nesse caso, você pode levar seu Starlink com você aonde quer que vá e usá-lo para manter uma conexão constante com a Internet onde quer que o Starlink esteja operacional.

Todo o hardware RV é quase semelhante ao do hardware Residencial. A principal diferença é que você pode levar seu prato com você quando viajar para longe do local de serviço registrado.

O RV oferece velocidades de 5 a 50 Mbps para download e 2 a 10 Mbps para upload. A latência é a mesma das outras camadas de serviço (25-50 ms) e não há limites ou limites de dados. O RV é análogo ao Melhor Esforço porque desprioriza a largura de banda. Sempre que houver um pico no tráfego de rede, os usuários de RV experimentarão velocidades mais lentas do que os usuários comuns.

Por $ 135 por mês mais uma taxa única de equipamento de $ 599, você pode se inscrever no Starlink RV. Não há compromissos necessários para RV e você pode pausar o serviço quando quiser. Portanto, você precisa pagar $ 25 a mais se quiser manter seu Starlink em movimento o tempo todo.

Não há lista de espera de RV porque os veículos podem ser usados ​​em qualquer lugar. Quase qualquer pessoa pode fazer um pedido de RV e usar o serviço em qualquer lugar que tenha serviço.

4. Plano do Modo de Portabilidade Starlink

Literalmente, o Modo de Portabilidade Starlink não é um plano de internet e sim um extra opcional para clientes Residenciais. O prato residencial pode ser usado em qualquer veículo recreativo com sua portabilidade conveniente. A atualização de portabilidade torna seu prato residencial portátil, permitindo que você o instale em qualquer local, como um trailer.

Os clientes que pretendem consumir o prato principalmente em casa, mas que ocasionalmente precisam levá-lo em uma viagem de trailer ou para uma casa de férias, são o público-alvo desse recurso.

As velocidades serão comparáveis ​​ao plano RV ao usar o prato Starlink longe do endereço de serviço registrado no modo de portabilidade. Velocidades de 5-50 Mbps para baixo, 2-10 Mbps para cima. Os usuários de portabilidade na rede Starlink recebem menos atenção do que os usuários RV e Best Effort.

Os clientes no mercado residencial pagarão US$ 25 adicionais mensais pelo recurso de portabilidade. A capacidade de viajar leve é ​​possível com isso. Assim, tornando-o semelhante ao plano de RV.

5. Plano de Negócios Starlink

O Plano de Serviço de Internet Starlink para empresas é chamado Starlink Business. Se você administra uma organização comercial, pode adquirir o plano de negócios Starlink.

Hardware para empresas é diferente daquele usado em residências. Devido aos requisitos de transferência de dados mais altos de aplicações comerciais, a antena foi feita fisicamente maior.

Para uso comercial, você pode esperar velocidades de download de 40-220 Mbps e velocidades de upload de 8-25 Mbps. A latência é de 25 a 50 ms e não há limite de dados.

O plano residencial e o plano empresarial são um pouco semelhantes porque ambos oferecem algum acesso a dados prioritários e nenhum limite de uso de dados.

As despesas iniciais desse plano de negócios são de US$ 2.500 para hardware e uma taxa mensal de US$ 500. O Plano de Negócios não inclui quaisquer contratos.

6. Plano Marítimo Starlink

Starlink Maritime é um pacote especial de internet Starlink projetado para uso em iates, embarcações de pesquisa e outras aplicações marítimas de ponta.

Manter uma conexão estável e rápida em movimento requer hardware especializado, e o Maritime faz exatamente isso combinando duas antenas. O Maritime não é feito para um fim de semana no lago ou um PWC que só vai ser usado em águas costeiras.

As velocidades de download na água podem atingir até 250 Mbps, com velocidades de upload de 10 a 30 Mbps. A latência está abaixo de 99 ms, que está acima do padrão. Semelhante a outros planos de internet, o Maritime também não possui limites de dados.

O serviço marítimo tem uma taxa mensal de $ 5.000 e uma taxa única de equipamento de $ 10.000. Semelhante a outros planos, não há contrato.

7. Plano de Aviação Starlink

A resposta da Starlink para aeronaves privadas e corporativas é a Starlink Aviation. Assim como na Marítima, o público-alvo da Aviação é o mercado de operadores de aeronaves comerciais e empresariais, e não consumidores individuais.

O Aero Terminal é uma antena Starlink especializada construída para cada marca e modelo diferente de avião. A partir de agora, há uma pequena lista de modelos suportados disponíveis no Starlink.

A partir desta data, a Starlink diz que continuará atualizando a lista com aeronaves mais novas e mais modelos à medida que desenvolverem hardware.

A aviação Starlink oferecerá até 350 Mbps, com latência de até 20 ms. É grátis usar quantos dados quiser.

Os preços variam de $ 12.000 a $ 25.000 por mês, mais uma taxa inicial de hardware de $ 150.000. Você não tem quaisquer títulos ou contratos.

Conclusão

Bem, isso é tudo que temos aqui sobre todos os planos de internet Starlink em 2023. Esperamos que este guia tenha ajudado você. De acordo com nossos pensamentos e opiniões, Starlink Maritime e Aviation são coisas boas de ouvir, mas difíceis de fazer. A maioria dos usuários está bem com os planos Residencial e RV e não precisa se preocupar com nada.

Starlink ainda está vendo seus primeiros dias e muito ainda está para acontecer. Portanto, espere até colocar as mãos no seu Starlink e decida o que é melhor para você, porque não há dúvida se você deseja mudar para outro plano. Até então, certifique-se de saber se o Starlink está disponível em sua área.

