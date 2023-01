Quase 100 mil documentos aguardam retirada em postos do SAC

Foto: Carol Garcia/GOVBA

Quase 100 mil documentos aguardam a retirada em postos fixos da Rede de Serviço de Atendimento ao Cidadão (SAC). Ao todo são 87.750 itens guardados ou “esquecidos”.

Na lista documentos represados estão 47.477 carteiras de identidade, 38.696 carteiras de habilitação (CNH) e 1.577 passaportes que precisam ser apenas retirados pelos proprietários.

Entre postos da capital e Região Metropolitana de Salvador (RMS), o SAC no Shopping da Bahia possui o maior montante de documentos represados (6.512), seguido pelo SAC Barra (6.070) e o SAC Bela Vista (4.041).

No interior do estado quem lidera o ranking de documentos represados é o SAC Conquista II, no Boulevard Shopping (4.871); seguido pelo SAC Feira II (3.009) e o SAC Irecê (2.503).

Caso os documentos não sejam retirados pelos donos em um período de seis meses, eles poderão ser destruídos e incinerados. A CNH, no entanto, é represada mediante o prazo de validade do documento.

Para resgatar os documentos, os usuários devem comparecer à unidade onde foi feita a solicitação e retirar, sem necessidade de agendamento prévio. É possível consultar via SAC Digital a disponibilidade do documento na unidade onde foi feita a solicitação.

Para outras informações, a Secretaria da Administração (Saeb) disponibiliza o site institucional do SAC e o call center: (71) 4020-5353 (ligação de celular) ou 0800 071 5353 (ligação de fixo).

