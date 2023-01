A Quatá Alimentos deu início às suas operações em 1990 e atualmente é uma das maiores produtoras de laticínios do Brasil. A companhia iniciou a semana com oportunidades de empregos para diversos cargos e regiões do país. Confira, a seguir.

Quatá Alimentos abre novas vagas de emprego pelo Brasil

Desde que foi fundada, a companhia tem o intuito de levar produtos de base láctea e altamente qualificados às famílias brasileiras. Diante disso, a Quatá Alimentos conta com mais de 1700 colaboradores treinados e capacitados para atuar em seus cargos.

A empresa possui 6 fábricas distribuídas entre os estados de São Paulo, Minas Gerais e Rio de Janeiro. A fim de promover o bem-estar às pessoas, novas oportunidades de emprego foram divulgadas. Confira, a seguir, os cargos disponíveis e tudo sobre a candidatura.

Analista de Trade Categoria – São Paulo;







Coordenador de Qualidade – Bom Jesus dos Perdões/SP;







Analista Financeiro (Contas a Pagar) – São Paulo;







Operador de Equipamentos Móveis (Transpaleteira) – São Paulo;







Coordenador de Suprimentos de Leite – Brasil;







Auxiliar de Expedição (Centro de Distribuição) – São Paulo;







Especialista de Suprimentos de Leite – Brasil;







Auxiliar de Laboratório – Itaperuna/RJ:







Jovem Aprendiz – Teodoro Sampaio/SP;







Vendedor II – Bom Jesus dos Perdões/SP;







Promotor (PCD) – São Paulo;







Coordenador de Manutenção Corporativo – Bom Jesus dos Perdões/SP;







Assistente Administrativo – Bom Jesus dos Perdões/SP;







Inspetor de Qualidade – Teodoro Sampaio/SP.

Como se candidatar

Para participar do processo seletivo, basta cadastrar um currículo através do link disponível no site 123 empregos.

