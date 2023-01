Quatro homens são presos por pesca ilegal de lagosta na BA

Foto: Divulgação SSP

Quatro homens foram presos na manhã desta quarta-feira (25), em Salvador e Salinas da Margarida, cidade a cerca de 230 km de Salvador, por pesca de ilegal.

Um homem foi preso com 16kg de lagosta que seria comercializadas ilegalmente na capital baiana. De acordo com a Polícia Civil, ele estava em Água de Menino, próximo ao Mercado do Peixe, quando foi localizado com o material.

A unidade recebeu informações sobre um homem estar comercializando lagosta no período do defeso, época em que é proibida a pesca e a comercialização do fruto do mar.

A prisão ocorreu em flagrante pela Companhia de Polícia de Proteção Ambiental (Coppa) quando o suspeito realizava a venda dos animais. Ele foi encaminhado para a Central de Flagrantes.

Em Salinas, um trio também foi preso durante uma ação conjunta de fiscalização da Coppa com o Instituto do Meio Ambiente e Recursos Hídricos (Inema).

Os três homens foram localizados na região da Encarnação, em um barco contendo seis explosivos que seriam utilizados para realização da pesca.

“Eles estavam prontos para efetuar o crime. Os três serão transferidos para Salvador e apresentados na Delegacia da Polícia Federal”, contou o comandante da unidade policial, major Sérgio Dias.

