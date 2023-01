Quatro pousadas para se conectar com a natureza na Bahia

Foto: Divulgação

1. Villa Garcez | @villagarcez

Para quem busca aproveitar as férias em total contato com a natureza e em espaços amplos para toda a família, a Villa Garcez, localizada onde o rio encontra o mar, é a pedida ideal. Com piscina de borda infinita e bar molhado, a pousada fica localizada em Jaguaripe, no interior da Bahia, a cerca de 123 quilômetros de Salvador.

Fotos: Divulgação

O espaço traz um conceito intimista, à beira-mar, e com pouquíssimos quartos. Tudo para que cada hóspede possa receber o atendimento mais personalizado possível. Por isso, não conta com day use.

Além das belezas naturais e da bela vista para Morro de São Paulo, o local disponibiliza diversos passeios, como os de caiaque e stand up. Além disso, existe a possibilidade de curtir momentos de pesca, mergulho e outras atividades, como as fornecidas pelas quadras de beach tennis.

Drinks especiais, piscinas naturais e quilômetros de praias semi virgens fazem parte. O acesso ao Villa Garcez é amplo, com opção para quem deseja chegar de carro saindo de Salvador (barca) e também pela BR 324. Lancha e helicóptero também são permitidos (consultar com a pousada).

➨ Endereço: Jaguaripe – BA

➨ Preço: A partir de R$ 500 (diária)

➨ Telefone: 71 98149-3335 (WhatsApp)

➨ Site: https://villagarcez.com.br/

2. Aldeola Pousada e Restaurante | @aldeolapousada

Aldeola é uma pousada situada à beira-mar da Praia de Baixio. Sua estrutura abriga uma piscina, restaurante, bar, lounge compartilhado e quartos com varanda. Conta, ainda, com uma horta orgânica de onde são retirados mais de 60% das folhas e legumes produzidos na pousada. Você pode optar pelo café da manhã continental ou vegetariano.

Fotos: Divulgação

A pousada é também a agência oficial dos passeios em Baixio. São oferecidas várias atividades ao ar livre, como trilhas a pé, mergulho com snorkel e canoagem. Também é possível curtir à praia local ou conhecer as belíssimas Quatro Lagoas, ponto turístico local que rende muitas fotos.

➨ Endereço: Rua da Praia, 20 – Orla, Baixio.

➨ Valor médio da diária: R$ 200.

➨ Telefone: (75) 3413-3106.

➨ Site: https://bit.ly/3BRZTPE

3. O Céu de Boipeba | @oceudeboipeba

Com localização privilegiada, o Céu de Boipeba encontra-se no alto de um pequeno morro e oferece uma vista panorâmica indescritível. É possível contemplar do alto o oceano na baía de Tinharé e os rios que banham a ilha. Se durante o dia o visual é impactante com tons de verde e azul do mar, a noite estrelada também promete surpreender: relaxar na varanda ao som do mar é o convite perfeito para as noites de luar.

Fotos: Divulgação

O ambiente da pousada é de tranquilidade e contato com a natureza. Apreciar o silêncio e respeitar o descanso dos outros hóspedes é essencial. E, apesar de estar erguida em meio à exuberância da Mata Atlântica e cercada de verde por todos os lados, a pousada fica a apenas 5 minutos do centro da vila, permitindo fàcil acesso às suas comodidades, sem perder o sossego da natureza.

➨ Endereço: Boipeba – Bahia

➨ Preço: Uma diária a partir de R$ 400: para duas pessoas

➨ Café da manhã à parte

➨ Telefone: (75) 99908 8995

➨ Site: https://www.oceudeboipeba.com/

4. Pousada Recanto da Natureza Mangue Seco

A pousada é uma ótima opção para quem quer relaxar a dois! Situado em Mangue Seco, sua estrutura dispõe de restaurante, piscina, bar e lounge. Seus quartos incluem uma varanda térrea com vista para a piscina. Opções de café da manhã continental e buffet estão disponíveis todas as manhãs.

Fotos: Divulgação

Fora da acomodação, os hóspedes podem desfrutar da belíssima vila de Mangue Seco, próxima à divisa com Sergipe. A atração principal é o passeio de buggy pelas dunas. Inclusive, é preciso alugar um para acessar as melhores praias do local.

Para chegar em Mangue Seco, é preciso estacionar nos povoados de Pontal ou Terra Caída, e pegar uma lancha ou barco para atravessar o rio. É possível chegar de carro a partir da praia de Costa Azul, mas a estrada demanda um carro com tração nas rodas.

➨ Endereço: Sitio Angelin, Mangue Seco.

➨ Valor médio da diária: R$ 320.

➨ Telefone: (79) 99881-8761.

➨ Site: http://www.pousadarecantodanatureza.com.br/

