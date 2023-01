quem deve ser eliminado no primeiro paredão?

Foto: Reprodução/TV Globo

As duplas Key Alves e Gustavo e Fred Nicácio e Marília estrearam o primeiro paredão do Big Brother Brasil 23. A votação já começou neste domingo (22) e definirá primeiro qual dupla vai para o quarto secreto na terça-feira (24). Dos dois participantes definidos pelo público, somente um irá deixar a competição na quinta (26), após nova votação da galera de casa. Qual dupla você acha que deve sair da casa? Vote abaixo de acordo com a sua opinião sobre o jogo.

