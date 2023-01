Quem você segue no Instagram pode traçar seu futuro

Foto: Divulgação

Você pode listar sem pensar quais são as pessoas com quem mais convive ou quais são os perfis que mais se identifica no Instagram ou Tik Tok?

Jim Rohn, renomado empreendedor norte-americano, autor e palestrante motivacional, diz que somos a média das cinco pessoas com quem mais convivemos. Eu vou além nesta afirmação. Digo que somos a média das dez pessoas que mais aparecem nos stories do Instagram.

Por que falo isso? Simples: essas pessoas que a plataforma te sugere, provavelmente, são aquelas que você mais consome seu conteúdo. Afinal, ao identificar suas preferências, o Instagram determina quais posts devem aparecer para cada usuário.

Seu tempo é precioso

Voltando à minha explicação, ao consumir tudo o que estas pessoas postam e “perder muito tempo” vendo e valorizando mais a vida delas do que a sua própria, posso até sugerir que elas podem ditar o seu futuro.

Não pense que estou exagerando. Afinal, ao observar a vida dos outros, você se distrai dos seus próprios objetivos de vida.

Como usar Instagram a seu favor?

Calma, não estou sugerindo que você abandone o Instagram. Acredito que a rede pode ser usada a favor do seu propósito.

O que estou dizendo, mais uma vez, é que você precisa dominar a sua mente e disciplinar o seu tempo para conquistar seus objetivos.

Foto: Divulgação

Ajuda na expansão da marca

Eu mesmo uso muito as ferramentas do Instagram para alavancar a minha empresa e conquistar reconhecimento no Brasil e em países como Estados Unidos, Colômbia, Argentina, Espanha, Emirados Árabes, Kuwait, Arábia Saudita e em outros.

Isso é o que a vida pode te proporcionar quando se mantém o foco no propósito. Se utilizar a plataforma correta, no momento correto, para a produção de conteúdo que agregue valor ao meu business, aí sim vale a pena.

E o Tik Tok?

Até o Tik Tok, que muitos o veem como uma plataforma de dancinhas engraçadas, pode lhe impulsionar de uma forma astronômica, caso saiba como produzir o conteúdo.

A plataforma promete uma entrega maior do que o Instagram e pode ser uma boa opção para gerar visibilidade e criar autoridade.

Escalonar negócio

Mas em relação ao meu business, o Tik Tok permitiu escalonar o negócio de uma forma bastante presencial na Europa, Oriente Médio, África, Ásia e Oceania. Contudo, é importante gerenciar seu tempo a fim de descobrir qual a melhor plataforma para divulgar seu trabalho.

Então, selecione os perfis das pessoas que podem acrescentar positivamente ao seu negócio, estabeleça um período por dia para consumir seu conteúdo e busque foco para atingir seus objetivos no dia a dia.

Leia mais sobre Empreenda com Fritz Paixão no iBahia.com e siga o portal no Google Notícias.