Quer se aposentar em 2023? Simulador te mostra o valor exato do benefício pelo INSS

Se você quer dar entrada em sua aposentadoria neste ano, é interessante saber qual valor receberá do INSS (Instituto Nacional do Seguro Social). O interessado pode fazer uma simulação para saber quanto terá direito nos próximos meses.

Além disso, por meio do simulador, o segurado consegue identificar se já cumpriu todos os requisitos necessários para ser contemplado com alguma aposentadoria, como o tempo de contribuição e idade, por exemplo.

A aposentadoria é o sonho de muita gente, mas para chegar lá é preciso se organizar. O trabalhador passa a contribuir para a previdência social desde o seu primeiro emprego com carteira assinada, que já começa a ser contabilizado como tempo de carência.

Neste sentido, usar o simulador é importante nesse caso. Acontece que com o procedimento é possível identificar quantos meses já foram somados para dar entrada na aposentadoria, além disso, o cidadão consegue verificar qual o seu tipo de benefício.

O trabalhador deve se enquadrar em uma das aposentadorias abaixo:

Aposentadoria por pessoa com deficiência;

Aposentadoria especial;

Aposentadoria por tempo de contribuição;

Aposentadoria por idade;

Aposentadoria por incapacidade permanente;

Aposentadoria rural.

Simulador de aposentadoria do Meu INSS

Por meio do simulador do Meu INSS, o cidadão já consegue identificar qual modalidade para se aposentar está disponível e qual está mais perto de ser liberada. Veja como funciona o procedimento:

Acesse o Meu INSS (app ou site) e faça o login; Selecione “Simular aposentadoria”; Pronto, o sistema vai mostrar informações como: dados pessoais e indicar para qual tipo de aposentadoria o cidadão já preencher os requisitos.

Reajuste do INSS

O INSS (Instituto Nacional do Seguro Social) vai reajustar os valores dos benefícios a partir de janeiro deste ano. A correção se dá mediante ao novo salário mínimo, que vai subir de R$ 1.212 para R$ 1.320 em 2023.

O piso nacional ampliado começou a valer no dia 1º de janeiro, último domingo. No entanto, os segurados do INSS começam a receber os benefícios com os valores reajustados a partir de 25 de janeiro.

O reajuste foi de 8,91% em relação ao salário mínimo de 2022 (R$ 1.212). Desse modo, os trabalhadores terão um ganho real de 2,7%. Consequentemente, quando o piso nacional é corrigido, os benefícios do INSS também são alterados.

Todavia, não só o salário base da autarquia é mudado. O teto do INSS também sofrerá um reajuste, passando de R$ 7.087,22 para R$ 7.718,69. Os segurados que recebem um salário e meio, passarão a receber o valor de R$ 1.980.

Vale lembrar que, cerca de 37 milhões de pessoas recebem os benefícios do INSS atualmente. Do total, 60% tem direito a apenas um salário mínimo. Veja quando os beneficiários receberão os novos valores.