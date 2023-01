Quer trabalhar na Ri Happy? Envie seu currículo!

A Ri Happy, maior rede varejista de brinquedos do Brasil, está em busca de novos profissionais para compor seu time. Dito isso, bastante conhecida do público brasileiro de todas as idades, a Ri Happy tem mais de 30 anos de história no seu ramo. Isto é, caso queira mudar de emprego, veja a lista de oportunidades abertas:

CAIXA – SÃO PAULO (ZONA SUL) – São Paulo – SP – Efetivo;

CONSULTOR(A) DE VENDAS – SAO PAULO e Remoto – Efetivo;

CONSULTOR COMERCIAL – São Paulo – SP – Efetivo;

Coordenador de Segurança da Informação – São Paulo – SP – Efetivo;

ESPECIALISTA DE BI – ENGENHEIRO DE DADOS – São Paulo – SP – Efetivo;

Especialista de Sistemas SAP – São Paulo – SP – Efetivo;

ESTOQUISTA – Maringá/PR – Efetivo;

ESTOQUISTA – LEBLON (EXPANSÃO) – Rio de Janeiro – RJ – Efetivo;

ESTOQUISTA – MACEIÓ (EXPANSÃO) – Maceió – AL: Conferir os dados das notas fiscais e produtos entregues pelos fornecedores junto com o pedido emitido pelo departamento comercial; Separar e etiquetar os produtos que irão para a área de vendas;

GERENTE ASSISTENTE – LONDRINA/PR – Efetivo;

GERENTE ASSISTENTE – São José – Efetivo;

Gerente Assistente – SHOPPING DA ILHA – São Luís/MA – Efetivo;

GERENTE DE SISTEMAS TI – São Paulo – SP – Efetivo;

Operador(a) de Caixa – São Paulo – SP – Efetivo;

OPERADOR(A) DE VENDAS – LEBLON (EXPANSÃO) – Rio de Janeiro – RJ – Efetivo;

OPERADOR(A) DE VENDAS – Maceió/AL e outras localidades – Efetivo;

PCD – AUXILIAR DE LOJA – São Paulo – SP – Efetivo.

Mais sobre a Ri Happy e como se candidatar

Bom, agora que já foi possível verificar a lista de cargos, a inscrição acontece de maneira bastante intuitiva e rápida. Basta acessar esse link que você irá automaticamente à página do 123empregos. Por lá, é só conferir todos os detalhes referentes à vaga (requisitos, funções, benefícios, horário de trabalho, etc..) com atenção e se candidatar.

Falando mais sobre a Ri Happy, já são mais de 30 anos de história, mais de 270 lojas e franquias espalhadas por todo o Brasil, diversos canais de vendas e mais de 3.000 colaboradores fascinados por brincar e realizar sonhos. Por isso, o amor à diversão e às brincadeiras é o que move todos que fazem parte do time.

