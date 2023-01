Quer trabalhar no Habib’s? Envie agora o seu currículo!

O Habib’s, rede brasileira de restaurantes de comida rápida, especializada em culinária árabe, está em busca de profissionais em diversas cidades do país. Dito isso, antes de falar mais sobre a empresa, vale a pena conferir a lista de cargos ofertados abaixo:

Gerente de Fast Food ou Delivery – Campinas – SP;

Pizzaiolo – GK – São Paulo – SP – Lanchonete, Fast Food, Cafeteria;

Líder de Plantão – Ragazzo Express – Inoã Center – Maricá – RJ;

Atendente de Fast Food – Ragazzo Express – Campinas Shopping – Campinas – SP;

Líder de Plantão – Fast Food – Ragazzo Express – Campinas – SP;

Estagiário em Nutrição – Sorocaba/SP – Nutrição;

Auxiliar de Cozinha – Blumenau/SC;

Estagiário de Nutrição – Jabaquara – São Paulo – SP;

Auxiliar de Cozinha – Cocó – Fortaleza – CE;

Gerente Principal de Restaurante em Macaé/RJ – Rio de Janeiro;

Garçom – Itaim Paulista – Habib’s – São Paulo – SP;

Supervisor de Salão – Guarulhos/SP;

Atendente – Campinas/SP;

Atendente – Belo Horizonte – MG – Atendimento;

Atendente de Fast Food – Ragazzo Express – São Paulo – SP;

Agente de Relacionamento – São Paulo – SP.

Mais sobre o Habib’s e como se candidatar

Bom, agora que já foi possível verificar a lista de cargos, a inscrição acontece de forma bastante intuitiva e rápida. Você só precisa acessar esse link para ir automaticamente à página do 123empregos. Por lá, é só conferir todos os detalhes referentes à vaga (requisitos, funções, benefícios, horário de trabalho, etc..) com atenção e se candidatar.

Sobre o Habib’s, é válido destacar que estamos falando de um Grupo que conta com as marcas Habib’s, Ragazzo e Tendall Grill (rede de churrascarias). Ao todo, são mais de 18 mil colaboradores e mais de 500 unidades em 18 estados brasileiros. Por ano, são vendidas, no Habib’s, mais de 680 milhões de Bib’sfihas e, no Ragazzo, 79,3 milhões de coxinhas.

Por fim, em uma estrutura organizacional verticalizada, aos restaurantes, somam-se empresas de serviços, centros de distribuição e unidades industriais que compõem uma megaestrutura dedicada ao apoio, desenvolvimento e expansão do negócio.

