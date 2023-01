QUINA acumula e prêmio principal sobe para R$ 1,4 MILHÃO

A Caixa Econômica Federal realizou nesta quarta-feira (25) o concurso 6.060 da Quina. A saber, a loteria poderia pagar R$ 700 mil a quem acertasse todas as cinco dezenas sorteadas. No entanto, ninguém conseguiu gabaritar o concurso e o prêmio principal para o próximo sorteio chegou à casa do milhão.

Em resumo, a Caixa poderá pagar R$ 1,4 milhão a quem acertar todas as dezenas sorteadas no próximo concurso da Quina, a ser realizado nesta quinta-feira (26). No entanto, esse valor pode variar de acordo com a quantidade de ganhadores e com a arrecadação do concurso.

Ontem, os números sorteados pela Caixa Econômica foram: 24 – 36 – 45 – 64 – 76.

Embora ninguém tenha acertado as cinco dezenas sorteadas e faturado o prêmio principal, milhares de jogos foram premiados. Contudo, os valores pagos foram bem menores que o prêmio principal.

Confira abaixo as faixas premiadas no concurso 6.060 da Quina:

4 acertos: 43 apostas acertaram as dezenas e vão levar R$ 6.071,90, cada uma;

3 acertos: 3.226 apostas acertaram as dezenas e vão levar R$ 77,07, cada uma;

2 acertos: 75.635 apostas acertaram as dezenas e vão levar R$ 3,28, cada uma.

De acordo com a Caixa Econômica, o concurso 6.060 da Quina arrecadou mais de R$ 5,7 milhões. Isso mostra o valor expressivo que o banco consegue arrecadar, mesmo que pague altos valores aos apostadores vencedores.

Saiba como jogar na Quina

A Quina é uma das modalidades de loteria mais conhecidas do país. Em suma, os interessados em apostar na modalidade podem ir a alguma agência lotérica credenciada da Caixa para fazer seus jogos.

Entretanto, caso a pessoa prefira apostar sem sair de casa, basta baixar e acessar o aplicativo de loterias da Caixa. Os jogos podem ser feitos de maneira rápida e fácil, oferecendo muito mais comodidade aos usuários, que não precisam enfrentar fila em agências.

A saber, quem se interessa em jogos de azar e deseja apostar na Quina pela internet deve ter mais de 18 anos de idade, conforme determina a Caixa Econômica.

Em resumo, o apostador deve fazer um cadastro no próprio aplicativo do banco. Neste cadastro, a pessoa deverá preencher o número de algum cartão de crédito com o qual realizará o pagamento do jogo feito.

Vale destacar que não é possível realizar um um único jogo simples da Quina pela internet. Isso porque o valor mínimo da aposta online é de R$ 30, ou seja, o apostador não poderá apostar caso seu jogo não chegue a esse valor.

Apesar dessa regra parecer bem ruim, o apostador poderá superá-la bem facilmente. Para isso, basta que ele realize vários jogos simples da Quina e, então, alcance o valor mínimo determinado pela Caixa Econômica. Além disso, também é possível escolher um número maior de dezenas, em um único jogo, para alcançar o valor mínimo.

Há outra maneira de chegar aos R$ 30, mas isso envolve outras modalidades. Em suma, o apostador que preferir diversificar seus jogos, poderá fazer apostas em outras modalidades, como Mega-Sena e Lotofácil, por exemplo. Dessa forma, a pessoa conseguirá alcançar o valor mínimo e fazer suas apostas sem sair de casa.

Aposta mínima custa R$ 2,00

Apostar na Quina é algo muito simples. Em suma, o apostador deve escolher cinco números entre as 80 dezenas disponíveis no canhoto da loteria, de 1 a 80. A saber, as apostas feitas devem ter, no mínimo, cinco números, mas essa quantidade não é obrigatória. Isso porque os jogadores podem escolher até 15 dezenas em uma única aposta.

A propósito, uma aposta simples, com cinco números, dá uma chance de acerto em mais de 24 milhões, um número bem pequeno, refletindo a dificuldade de acerto. No entanto, um jogo com 15 dezenas escolhidas dá uma chance de acerto em 6 mil, o que mostra o aumento das chances que uma pessoa terá de acertar na loteria.

Veja abaixo o valor de cada aposta da Quina:

5 dezenas escolhidas: R$ 2,00;

6 dezenas escolhidas: R$ 12,00;

7 dezenas escolhidas: R$ 42,00;

8 dezenas escolhidas: R$ 112,00;

9 dezenas escolhidas: R$ 252,00;

10 dezenas escolhidas: R$ 504,00;

11 dezenas escolhidas: R$ 924,00;

12 dezenas escolhidas: R$ 1.584,00;

13 dezenas escolhidas: R$ 2.574,00;

14 dezenas escolhidas: R$ 4.004,00;

15 dezenas escolhidas: R$ 6.006,00.

Mesmo que uma aposta com mais dezenas dê bem mais chances de acerto ao apostador, o valor a ser pago também é bem mais elevado. Por isso, cada um deve avaliar as condições financeiras que possui e definir se o risco realmente vale a pena. Caso contrário, o melhor é investir o dinheiro em algo que não precise de sorte para dar certo.