Rafa Kalimann e José Loreto terminam namoro após 6 meses, diz colunista

Foto: Reprodução/Instagram

A ex-BBB Rafa Kalimann e o ator José Loreto colocaram um ponto final no relacionamento após seis meses juntos. É o que afirma o colunista Lucas Pasin, do Uol.

Segundo a reportagem, a assessoria da apresentadora confirmou o término dos dois após a veiculação do fim do relacionamento.

De acordo com o colunista, o final do namoro foi uma decisão que partiu de Rafa Kalimann já que ela estaria focada em novos projetos profissionais, como produções para a TV e teatro.

O último momento juntos aconteceu no segundo dia de 2023, após o ator e a apresentadora passarem a virada do ano juntos.

Em vídeo, eles apareceram em clima de romance na praia enquanto tomavam sol. “Dia 1 do 1 de 2023, começando o ano com axé do mar e chamego da sereia”, escreveu José Loreto na legenda da publicação.

