Rafael Cardoso aparece aos beijos com loira após anúncio de término

Foto: Reprodução / Redes sociais

Parece que o ator Rafael Cardoso está aproveitando a fase de solteiro após terminar o casamento de 16 anos com Mariana Bridi.

Segundo informações do jornal Extra, o artista curtiu uma noitada em boate do Rio de Janeiro, no domingo (1), na companhia de Emmily Ruthe, modelo de 23 anos.

Ainda de acordo com o jornal, os dois estavam soltinhos durante a festa e apareceram aos beijos. Pelo perfil do Instagram, a própria moça postou um vídeo onde recebe um beijo na bochecha de Rafael Cardoso.

Recentemente, o global falou sobre o término do casamento com Mariana durante entrevista para o podcast “Papagaio Falante”.

“Ela me perdoou de várias coisas. A gente tem vários acordos quando é casado. Prefiro nem falar sobre isso, mas, sim, ela me perdoou várias vezes, assim como eu perdoei ela também. Casamento é isso: um cede daqui, outro cede dali”, explicou.

Foto: Reprodução/Instagram

